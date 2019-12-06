地方人事密集調整　廣東政法委書記何忠友調任海口書記

內地多省市人事密集調整。繼林克慶履新廣東省委常委、省政府黨組副書記後，擔任廣東省委常委、政法委書記兩年半的何忠友，已南下出任海南省委常委、海口市委書記，接班張琦被查後留下的空缺。

12月5日，據海南日報微信公眾號消息，中共中央日前批准：何忠友任中共海南省委委員、常委。同一公眾號6日發布消息，中共海南省委日前決定：何忠友任中共海口市委委員、常委、書記。

何忠友仕途備受矚目。（VCG）

海口市委書記此前空缺三個月。2019年9月6日，中央紀委國家監委網站公布，時任海南省委常委、海口市委書記張琦涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據內媒財新網報道，何忠友此前仕途從未離開廣東。其履新打破了海口官場多年的慣例，成為自1988年海南省設立以來，首位從其他省份轉任的海口市委書記。

資料顯示，何忠友現年54歲（1965年11月出生），安徽無為人。他早年任職交通系統，曾任廣東省公路管理局副局長，廣東省交通集團有限公司總經理，2008年任廣東省交通廳廳長，2011年任河源市委書記。

2016年，何忠友升任廣東省副省長。2017年5月廣東省委換屆中，何忠友新當選為常委，並接班林少春出任省委政法委書記。

據財新記者統計，目前，上海、黑龍江、湖北、福建、廣東五省份黨委政法委書記空缺。