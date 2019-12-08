【逃犯條例】人民日報：暴力恐慌與黑色恐怖不應是香港的標識

反修例風波持續多月，官媒《人民日報》8日（周日）發表題為「暴力恐慌與黑色恐怖，不應是香港的『標識』」的評論文章，指假「自由」」「民主」之名的暴力並沒有「給文明以歲月」，卻正要把家園故土拉入黑暗沉淪的旋渦。

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評論文章稱，早前，香港警方在城門水塘檢獲59支、20種以上一共137公升的危險品，這些暴徒盜竊用來升級暴行的化學品，淺白、直接地暴露了他們近乎恐怖主義分子的行徑。再容忍，再放縱，再視而不見，再不與暴力「割席」，危險會有多近、安全會有多遠，將要出現的暴力場面會有多麼觸目驚心，已經不言自明、彷若眼前了。

警方將在城門水塘檢獲的化學物品分類擺放。（黃偉民攝）

文章指，作為早已與個人結為命運共同體的香港這家，再也不能沉淪下去。暴行不止的結果，就是內部活力的湮滅、世人對香港的厭惡，就是多年奮鬥的成果付之一炬、未來發展的空間急速坍塌。若暴力恐慌和「黑色恐怖」成為整個城市的「標識」，香港淪為「暴力天堂」和「無主之城」，此處還何以安身立命，孩子還何以成長於斯？向暴力說不，與暴力絕緣，正是保護自己、守護未來。

文章最後稱，周末的一場遊行活動已獲不反對通知書，這是特區政府尊重市民表達自由的誠意之舉，也是整個香港社會予以市民的信任。在「一國兩制」方針和基本法下，沿著法治軌道，讓修例風波在和平理性的討論氛圍中降溫，才是真正找到了破解當前問題的法門。

（《人民日報》）