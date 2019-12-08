官媒發紀錄片介紹新疆反恐　環時：西媒無視是虛偽和雙重標準

日前，官媒中國國際電視台（CGTN）播出一部名為《中國新疆，反恐前沿》的時長近一個小時的英文紀錄片，介紹新疆反恐情況。值得關注的是，紀錄片中首次公布了大量以往恐襲的原始畫面素材。 官媒《環球時報》8日（周日）發表題為「西媒『無視』新疆紀錄片，說明了什麼」的社評，稱至今鮮有西方媒體報導這部紀錄片，一貫緊盯新疆問題的西方媒體和政客對此選擇了集體噤聲，形容這是虛偽和雙重標準。

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社評稱，正因為《中國新疆，反恐前沿》這部紀錄片，講述了一個和西方媒體及政客的想像不同的新疆，且內容都是無可辯駁的事實素材，才被西方主流輿論「自動屏蔽」。他們沒有面對事實的勇氣和意願，更不願意承認自己過去在新疆問題上撒了謊。

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社評指，在對新疆的報導上，西方媒體沒有實事求是的態度，都是在做選擇性報導。其選擇的標準也是意識形態性質的、主觀的、片面的，至於是不是客觀事實已無關緊要。這樣的操作是對媒體職業精神的嚴重羞辱，讓這些西方媒體淪為針對中國的「政治打手」。

社評又指，新疆已經連續3年沒有發生恐襲事件，這是新疆在全球反恐及去極端化戰場打出的大勝仗。新疆的反恐措施也是得當的，但西方主流媒體非但不認可新疆的反恐成績，反而拿他們的人權標準對新疆吹毛求疵，現在就連事實都罔顧了。他們在客觀上已經成為恐怖分子、極端分子的幫兇。

《中國新疆，反恐前沿》首次公布了大量以往恐襲的原始畫面素材，以下畫面可能引起不適，請慎重觀看：

（《環球時報》）