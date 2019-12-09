中國網絡核心技術破美壟斷　官媒：實現零的突破

工業和信息化部（工信部）於12月6日（上周五）批覆同意中國信息通信研究院設立域名根服務器及域名根服務器運行機構。官媒央視強調，這是中國在該領域實現零的突破。

工信部強調新的運行機構要嚴格遵守法律法規、行政規章及行業管理規定，接受其管理、監督檢查。

資料顯示，域名根服務器主要用來管理互聯網的主目錄，全世界IPv4根服務器只有13台，這13台IPv4根域名服務器名字分別為「A」至「M」，1個為主根服務器在美國，其餘12個均為輔根服務器，其中9個在美國，歐洲2個，位於英國和瑞典，亞洲1個位於日本。

在與現有IPv4根服務器體系架構充分兼容基礎上，中國主導「雪人計劃」於2016年在全球16個國家完成25台IPv6根服務器架設，形成13台原有IPv4根加25台IPv6根的新格局。資料指，「雪人計劃」在美國、日本、印度等16個國家完成25台IPv6根服務器架設，其中中國部署4台，由1台主根服務器和3台輔根服務器組成。央視報道指，這打破中國過去沒有根服務器的格局。

有智庫報告指，IPv6可為5G及工業互聯網場景應用「保駕護航」，可滿足5G網絡下互聯網、大數據、雲計算等發展。（資料圖片）

早在今年6月26日，工信部就已批覆同意中國互聯網絡信息中心設立域名根服務器（F、I、K、L根鏡像服務器）及域名根服務器運行機構。工信部官微稱，同意中國互聯網絡信息中心負責運行、維護和管理編號分別為JX0001F、JX0002F、JX0003I、JX0004K、JX0005L、JX0006L的域名根服務器。

2017年11月，中南海下發行動計劃，要求用5到10年，推進互聯網協議第六版（IPv6）規模部署，建成全球最大規模的IPv6商業應用網絡。為此，中國在秦皇島設立試驗區，將開發區內的政府網站及各分局等88個管理模塊全部實現IPv6升級。

對於工信部的舉動，民間有智庫報告指，IPv6可為5G及工業互聯網場景應用「保駕護航」，可滿足5G網絡下互聯網、大數據、雲計算等發展。另外，今年7月6日，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布《2018年域名行業發展報告》，稱隨着IPv6域名系統的發展，增加根服務器數量將成為可能。報告也強調，中國將擺脱美國在域名根服務器上的壟斷。

報告顯示，IPv6域名系統發展表現為全球13個根下有1,120個鏡像根服務器節點，其中1,063個已支持IPv6（支持率94.9%）。中國（含港澳台）F、I、J、L 共7個鏡像根下有23個服務器節點，其中22個已支持IPv6（支持率95.7%）。

在頂級域層面，全球98.57%的頂級域已支持IPv6。其中，傳統頂級域和已投入運營的新通用頂級域支持率均為100%，國家代碼頂級域的支持率91.43%。在二級域層面，中國地區重點網站IPv6平均支持率為36.0%，中國行業重點網站IPv6平均支持率為35.9%。