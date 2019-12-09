具備啟動高速試驗線建設基礎　中國磁懸浮列車獲突破性進展

中國在高速磁浮技術領域再下一城，據內媒報道，時速600公里高速磁懸浮列車研究取得突破性進展，已具備啟動高速試驗線建設和後續產業落地的基礎。

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12月8日（周日），據中國中車青島四方公司設計師張志強介紹，其具有速度快、爬坡能力強等優點，可大幅提升城市通勤效率，促進城市群、市域間的「一體化」、「同城化」、「通勤化」發展。

目前，上述列車正於杭州國際博覽中心的會場外進行展示。12月6日，中國第二屆浙江國際智慧交通產業博覽會在杭州舉行。其中，中車四方股份公司製造的時速600公里高速磁浮試驗樣車亮相揭幕現場，首次真車展出。

從外觀上看，其車頭比現有運行的高鐵列車更修長，車廂內部整潔明亮，座位數可根據市場需求進行調整。與普通高鐵相比，該列車的維護成本相當低，壽命長達30年，甚至可以免維護；而且採用了無人駕駛技術，比人力監控更準確，安全性有足夠保證。除了時速600公里高速磁浮試驗樣車，中車四方還展出了下一代碳纖維地鐵列車實車。

據了解，中車高速磁浮車研製項目於2016年7月啟動，由中國中車公司組織，中車四方公司具體實施，聯合30餘家企業、高校、科研院所聯合共同攻關。張志強表示，經過3年的技術攻關，課題團隊成功突破高速磁浮系列關鍵核心技術，車輛、牽引、運控通信等核心子系統研發取得重要階段性成果。

目前，中國高鐵最高運營速度為每小時350公里，飛機巡航速度為每小時800公里到900公里，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

2019年5月23日，時速600公里高速磁浮試驗樣車在中車四方股份公司下線。自此，中國高速磁浮列車被多省市列入布局規劃。

目前，中車四方股份公司的項目團隊正在推進5輛編組時速600公里高速磁浮工程樣車研製。按照計劃，時速600公里高速磁浮工程樣車將在2020年下線。2021年在調試線上開展系統綜合試驗，完成集成驗證，形成高速磁浮工程化能力。