【人事變動】林克慶任廣東省副省長

中共高層人事近來變動頻繁，北京常務副市長林克慶日前赴任廣東後，已出任廣東省副省長。

12月9日，廣東省十三屆人大常委會第十六次會議經表決通過，任命林克慶為廣東省人民政府副省長。此前12月4日，經中共中央批准：林克慶任廣東省委委員、常委。省委批准：林克慶任省政府黨組副書記。

此前任廣東省委常委、省政府常務副省長、黨組副書記的林少春，於今年3月調任內蒙古自治區黨委副書記，後兼任自治區黨委政法委書記。

資料顯示，林克慶，1966年10月生，湖北仙桃人。長期在北京市工作，調任廣東，是其首次離京履新。

林克慶曾任北京市東城區委常委、常務副區長、北京市台辦主任、大興區長、區委書記、市委經濟技術開發區工委書記等職。

近期，中共地方高層人事調整密集。（VCG）

2013年1月，北京市政府換屆，47歲的林克慶當選為副市長，晉升副部級，同時還兼任北京世園局局長、市紅十字會會長等職。當時，他是北京副市長中最年輕的。

2016年11月，林克慶躋身北京市委常委，後兼任市委教育工委書記，不再擔任副市長。

2018年11月，林克慶重返北京市政府任職，任常務副市長，至今次調整。

自2017年6月新一屆北京市委常委班子產生以來，先後有兩名常委調往廣東。除了林克慶，2018年7月，十九屆中央紀委委員、時任北京市委常委、市紀委書記、市監委主任張碩輔轉任廣東省委常委、廣州市委書記。

值得一提的是，林克慶曾因一次大火而受到處理。2011年4月25日，大興區舊宮鎮南街三村一棟四層樓房發生火災，造成18人死亡，24人受傷。當時擔任大興區委書記的林克慶受到「向北京市委作出深刻檢查」的處理。