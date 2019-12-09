專家討論香港再出發：搭建老中青跨代對話平台彌補社會撕裂

由香港及內地年輕學者組成的智庫「一國兩制青年論壇」，昨天（8日）舉辦了「香港再出發」研討會，與會學者就「香港如何再出發」及「區議會選舉後的政局前瞻」展開討論。

清華大學國家治理研究院院長王振民致詞時指出，「一國兩制」是維持特區繁榮穩定的基本國策，但先講「兩制」和「高度自治」，而不講「一國」的原則，是行不通的，「那只是事物的一部分，不是全部。」「一國兩制」是國家的基本國策，全世界透過香港和澳門與內地做生意。香港不僅是國家平台，也是國際平台，所以要讓國際社會深入認識「一國兩制」。

清華大學國家治理研究院院長王振民指出要讓國際社會認識「一國兩制」。（楊青之攝）

深圳大學港澳基本法研究中心主任鄒平學表示，反修例事件持續半年，但中央仍推出很多粵港便利政策，這反映中央應對「一國兩制」抱有信心。他相信，香港今天發生的問題仍是有信心解決，香港社會上仍有人是理性的，香港未來依然光明。

一國兩制青年論壇副秘書長、北京航空航天大學副教授田飛龍認為，香港能夠作為國際金融中心很大程度取決於中國通過「一國兩制」形成了與西方世界的大體和平發展關係，如果沒有中央政府這個政策的穩定保障，香港很可能被周邊其他平台快速超過。田飛龍指出，香港的前途命運，無論身份認同、經濟社會轉型，還是香港在東西方之間樞紐平台的地位，都需要香港自身積極更新對國家以及國家與世界關係的認識，並且極力超越20世紀的冷戰世界觀，只有完成這樣的精神調整與轉型，香港才有可能尋找到較為清晰的未來發展方向。

他認為，基於「一國兩制」框架和基本法規定的秩序重新確認法治底線，是香港社會對話重建的基礎。他認為，修例風波是對香港社會的價值內耗，香港社會需要展開一場關於核心價值的辯論，並定下反對侵害這些價值的規矩。

他還特別指出，香港的政治重建必須聚焦如何保護未成年人的利益和心智，讓他們健全地理解不同的政治觀點和立場，理性作出選擇，避免造成一代人的心靈創傷以及價值觀的扭曲。

田飛龍（左一）指出，重新確認法治底線，基於「一國兩制」框架和《基本法》規定的秩序，是香港對話重建的基礎。（楊青之攝）

一國兩制青年論壇主席何建宗指出，香港現時亂局是前所未有的，大眾眼見的亂很易平復，但心中的亂則很難平復，難以解決政治議題走進人際關係的問題。他表示，現在要從政治、法治及道德方面解決，透過對話解決政治問題，暴力問題由法律解決，而傷害不同己見的問題應由道德感化停止。

他認為香港現在最缺乏對話和信任，因此應盡快在全港十八區搭建包括涵蓋老中青三代的跨代對話平台，讓不同的界別和年齡層的人擁有和平渠道表達意見，會議、公開論壇或網上渠道都可以。同時，除特首以外，特區政府其他不同級別官員都應該參與對話。

前環境局副局長、香港科技大學教授陸恭蕙指，區議會選後更多市民想對話，但對話並非是辯論，不是要說服別人，而是大家要坐下談談。她希望民間的機構，包括智庫和非政府組織等，都利用自身資源和知識，盡力為香港重新出發出一份力。

與會學者就「香港如何再出發」及「區議會選舉後的政局前瞻」展開討論。後排左起：林至穎、狄志遠、陸恭蕙、王振民、何建宗以及前排左起：田飛龍、甘文鋒、黃梓謙、黃芷淵。（楊青之攝）

一國兩制青年論壇同日還推出新書《兩制之辯》中英文版本，涵蓋近年「一國兩制」的熱點議題。希望讓更多的人對「一國兩制」及內地有更確切的認識。