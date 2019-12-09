清查含有「傾向性」內容　甘肅鎮原縣圖書館門前焚書惹爭議

「為發揮圖書館在社會主流意識形態傳播的主陣地作用」，甘肅慶陽市鎮原縣圖書館近日在門口高調「焚書」事件，引發社會輿論關注。

兩名工作人員在圖書館門口焚燒書籍。（微博@秦玉龍）

據鎮原縣政府網站新聞中心部門動態欄目的署名報道，為充分發揮圖書館在社會主流意識形態傳播的主陣地作用，近期，鎮原縣圖書館組織對館藏資源中社會捐贈的非法出版物、宗教類出版物，特別是對含有傾向性的文章書籍、圖片書刊和影像資料等內容作全面清查下架和迅速銷燬。

報道稱，本次焚燒活動由鎮原縣文旅局分管領導親自到館督查。清查涵蓋縣圖書館所有閲覽室、展室、書庫、辦公室等處陳列展出、封存的出版物，經組織清查，迅速下架清理出的成人閲覽室、地方文獻室等涉傾向性書籍65冊，並於10月22日上午組織人員集中當場銷燬。

以往中國官方銷燬禁書多是切成碎紙化成紙漿，直接將書籍燒燬的行為並以照片方式公開屬極為罕見，此事讓不少網民熱議。

此次事件引發熱議，影響或許比被焚燒的65本書更大。（示意圖）

目前，鎮原縣圖書館的這一官方報道，已在官網刪除。針對兩名女工作人員在圖書館前，將下架的書籍撕碎後燒燬。鎮原縣圖書館一名工作人員稱，「這個問題，沒什麼可說的，也沒有討論的必要！」鎮原縣委宣傳部綜合辦公室一名工作人員則表示，「具體情況我們這邊還不大清楚，還在調查中」。

有分析稱，或許鎮原縣相關領導認為「燒」比封存之類來得更有視覺效果，更有畫面感，更有戲劇性，更能體現執行的堅決。這固然是個別事件，但也許可以作為一個標尺，如今現在的公眾觀念傾向已經到了某種境地，即這樣的環境已經足夠成為培育此類思想的土壤。與其一味強調這是個別事件，不如說發生此事的宏觀背景更值得我們思量。

如果圖書館的書籍都是一個話語邏輯，都是一個思想，那麼圖書館就不再是一個知識的殿堂，反倒有可能成為限制人們想象的枷鎖。內媒《新京報》也刊發評論指，對這個發生在一家縣圖書館的「焚書」行為，自然不必作過度聯想，但如何對待書籍等出版物，必須經得起文明和法律的雙重考量。此事既關係到個案真相，也事關整個社會的文明預期。

鎮原縣位於甘肅省東部，慶陽市西南部，鎮原縣圖書館2018年成功從中國國家二級圖書館，晉升為一級圖書館。因此，「焚書」事件才備受關注。