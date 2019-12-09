中共中央政治局年終會議解讀：為高層視察澳門讓路

12月6日中共中央政治局召開月度會議，也是2019年年終政治局會議，該次會議聚焦研究2020年經濟工作與黨建，預示年度中共中央經濟工作會議稍晚將召開。

不過，因為近期在新疆、香港問題上中美關係更趨緊張，輿論也有中美進入新「冷戰」的說法，此外年底外界對中國經濟數據的討論也十分熱烈，因此，相對於該次會議本身的內容，輿論更願意把年終的這兩場中共工作會議與當下時局聯繫起來。

例如就有分析認為，今年的年終政治局會議提前召開，或是為12月20日澳門回歸20周年典禮「讓路」。因為每年的年終政治局會議會提前為年度中央經濟工作會議定調，按照此前的召開時間推斷，兩次會議的時間間隔一般在10天之內，而為了確保在12月18日結束中央經濟工作會議，為中共高層留出時間參加澳門回歸20周年典禮，故12月6日召開的中共政治局會議是提前召開。

從近年年末月度政治局會議召開時間的邏輯推論，確是如此。2017年12月8日舉行政治局會議，12月18日至20日舉行中央經濟工作會議，2018年12月13日舉行政治局會議，12月19日至21日舉行中央經濟工作會議，今年（2019年）的政治局會議已在12月6日舉行，相較前兩年，的確有所提前，不過，這樣的推斷並不十分確切。因為每年年末的月度政治局會議雖然都在12月上旬召開，但也並無固定具體日期，今年的年終月度政治局會議確是近年的最早日期，但相較2017年也只早了2天，中共十八大期間的2013年、2014年的同期政治局會議分別是在當年的12月3日與12月5日召開，比今年的召開時間還早，因此不能以此就推定今年的年終月度政治局會議提前了。

不過，也不能否認這樣的可能性。即中共早早在12月6日便召開月度政治局會議，顯然也為即將召開的年度中央經濟工作會議及此後的行程爭取了時間，這其中當然包括12月20日澳門回歸20周年的典禮。

澳門與香港同為中國兩個特別行政區，運行着不同於內地的政治制度。但因為香港的金融中心地位以及陸港過去幾十年的微妙關係，坦誠講，在外界的觀感中，香港的特殊性展現的更為明顯。但今年夏季以來香港修例風波持續上演，12月8日數十萬民眾參與的大遊行再次表露香港民眾對港府乃至北京的不滿仍然存在。值得一提的是，在陸港關係陷入尷尬境地之時，今年北京與澳門似乎展現出更多「親暱」的動作。

例如日前澳門候任特首賀一誠率新一屆管治團隊赴京獲中共中央政治局常委、國務院副總理韓正接見，當時外界注意到內地官媒「來京接受任前培訓」的措辭，認為這是以往港澳兩個特區都沒有的舉動。

12月6日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正會見澳門候任行政長官賀一誠率領的訪京接受任前培訓的新一屆政府管治團隊。（新華社）

此外，在在澳門回歸20周年之際，內地主流媒體已經開始先期預熱，澳門管治團隊頻頻出現在官媒的鏡頭之中。當然，外界無法臆測北京如何看待陸港與陸澳之間的關係，不過，日前北京舉行的紀念澳門基本法實施20周年座談會，全國人大委員長栗戰書稱，澳門有很強的國家和憲法觀念，港澳辦主任張曉明則引用國家主席習近平的話稱讚澳門「在貫徹落實『一國兩制』方針和基本法、護衛國家安全和統一方面樹立榜樣」。儘管座談會並未提及香港局勢，但同為特別行政區，澳門獲得中南海一眾高官讚賞，更突顯香港的「尷尬」。

外界的這種觀感可能只是北京試圖警示香港而營造的一種輿論氛圍，再或者北京真的在這次修例風波中意識到不僅應該重新看待陸港關係也應重新審視與澳門的關係。不過循例，「五年一小慶，十年一大慶」，2019年是澳門回歸20周年，屆時新任澳門特別行政區長官賀一誠將有一個宣誓就職儀式，國家主席出席回歸典禮，擔任監誓人是既定行程。此前2017年香港回歸20周年的典禮上，習近平便攜家屬到場，還與現場演職人員合唱《歌唱祖國》。此番澳門之行，料習也會循例前往。

不過，外界對澳門的關注，很大程度上仍是基於在香港局勢上窺探北京的態度，在這樣的背景之下，外界更關注的是，習會說些什麼與香港局勢有關的表態。