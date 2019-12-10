哈爾濱獸研所爆發布魯氏菌病　曾有學生在蘭州獸研所實習

近日，中國農科院蘭州獸醫研究所爆發布魯氏菌病，從11月下旬有4個學生呈陽性反應後，12月6日增加到65人，至7日再增加到96人。 12月9日，中國農科院下屬單位哈爾濱獸醫研究所也被曝有學生感染，黑龍江省衛健委表示，當地確實發現有輸入性布魯氏菌病感染病例，接下來將成立調查組進行調查。 內媒報道指，哈爾濱獸醫研究所曾有學生到蘭州獸醫研究所實習。

近日，中國農科院蘭州獸醫研究所爆發布魯氏菌病，研究所已成立相關應急處置領導小組應對。（央廣網）

哈爾濱市衛健委疾病控制處工作人員向內媒證實，哈爾濱獸醫研究所發現有人布魯氏菌病隱性感染，「這些學生好像是去過蘭州回來感染的」。

內媒《澎湃新聞》7日報道稱，兩名蘭州獸醫研究所研究生表示，今年暑假一批「準碩士研究生」（剛大四畢業）曾到蘭州獸醫研究所實習，正式開學後便到哈爾濱獸醫研究所就讀研究生課程。他們聽說，蘭州的疫情爆發後，哈爾濱那邊進行檢查，這批學生中有人檢出布魯氏菌病抗體陽性。

官網資料顯示，2015年7月，中國農科院研究生院獸醫學院在哈爾濱成立。獸醫學院以中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所、蘭州獸醫研究所、蘭州畜牧與獸藥研究所等7個獸醫相關研究所為依托，以「院所結合、兩段式培養」為特色。

尚無確切證據證明布魯氏菌病可人際傳播。（VCG）

據悉，布魯氏菌病（Brucellosis）由布氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，人類則是因食入被感染的乳製品，或經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液、陰道分泌物、流產胎兒和胎盤而感染。人與人之間的直接傳播非常罕見。

該病是內地《傳染病防治法》規定的乙類傳染病，病例主要集中在北方地區，南方地區以散發病例為主。甘肅省是內地五大畜牧省份之一，同時也是歷史上布魯氏菌病流行較為嚴重的省份之一，全省14個市（州）86個縣（市）、區曾有不同程度的暴發和流行。

資料指出，布魯氏菌病沒有特定的病徵，沒有一定的潛伏期，一般是5至60天，但可以長至數月。通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節或背部疼痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱，嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。

（綜合報道）