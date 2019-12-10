【觀察】當與習近平見面成為藍綠共識

當地時間12月6日，台灣前總統府副秘書長、擔任過海基會副董事長兼秘書長的邱進益於上海表示，一旦2020年台灣總統大選後韓國瑜勝出，應積極規劃兩岸領導人的再度會面，並希望這次會面能夠獲得具體結論；就在不久前，蔡英文也表示，「習蔡會」聽起來蠻誘惑的。平常在各項議題上水火不容的藍綠，難得在與習近平見面上得到了共識。

當然，以韓國瑜國政顧問團兩岸小組的組成來看，邱進益並非其中成員，因此，究竟他的談話能有多大代表性，尚須商榷；然而，以邱進益曾任台灣政府高層、同時身負兩岸交流重責大任的身分來看，也不能忽視其談話的重要性，尤其，韓國瑜曾在被問到若當選是否可能有「習韓會」時回應道，「緊握民主自由的最高價值，不管跟任何人見面都充滿信心和樂觀」，言下之意對「習韓會」抱持樂觀態度。

台灣前總統府副秘書長邱進益表示，一旦韓國瑜勝選，將可進一步着手安排「習韓會」。（袁愷勛／多維新聞）

事實上，對藍綠雙方來說，能與中國大陸領導人會上一面，從2015年「習馬會」成真後，就已是彼此共同的想望。但要如何見面？在哪見面？要談什麼？要怎麼談？種種課題對藍綠而言就充滿着許多的差異。

對蔡英文與民進黨來說，「習蔡會」需要在兩岸對等、尊嚴、沒有任何政治前提下舉行。蔡英文過去曾表示，台灣必須讓習近平更了解台灣的經濟、社會及各層面的發展，「習蔡會」能讓習近平更清楚認識台灣，讓習在制訂兩岸政策與判斷時，減少甚至杜絕發生誤判或誤解的情況。

從民進黨的立場而言，「習蔡會」是兩個不同「國家」領導人之間的會面，最好可以在某些特定國際場合，例如APEC上「不期而遇」，彰顯出兩岸是對等政治實體的意涵。對民進黨來說，若蔡英文能與大陸領導人見面，更代表該黨有能力與大陸進行交往。因此自2016年以來，經常將「習蔡會」掛在嘴邊。

蔡英文此前表示，「習蔡會」聽起來蠻誘惑的。（中央社）

至於國民黨，自連戰以降，黨主席前往大陸與時任中共領導人會面已非新鮮事，因此若韓國瑜在大選後取得政權，安排「習韓會」也只是意料中事。

然而，關鍵或許在於，韓國瑜與國民黨要跟對岸談什麼？談在台灣社會仍無法形成共識的兩岸和平協議？還是軍事互信？還是務實一點談如何健全兩岸之間的經濟合作、共榮發展？對國民黨與韓國瑜而言，相較蔡英文，與習近平見上一面或許並非難事，但見面不可能像過去「習馬會」一樣寒暄而已，時空環境不同、兩岸實力對比不同，都將讓可能的「習韓會」充滿更多變量。

對韓國瑜與國民黨而言，舉行習韓會要怎麼談、談什麼是更重要的課題。（洪嘉徽／多維新聞）

對台灣藍綠陣營來說，與大陸領導人見上一面，在「習馬會」後已然是可公開討論的話題，但民進黨與蔡英文應了解，不思改善兩岸關係，所有的喊話都是空談；韓國瑜與國民黨也應讓台灣民眾認知，其雖然能與大陸建立更為友善的關係，但絕非「賣台」或「赤化」。

總而言之，兩岸領導人能不能見上一面，兩岸之間的關係這個前提沒處理好，都只是痴心妄想；改善兩岸關係、提出可行的又能讓民眾認同的改善兩岸關係方法，或許更是兩黨的重要功課。