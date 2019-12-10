安徽婦遭4名官員強迫墮胎　丈夫錘殺3人傷1人逃亡17年　遭判死刑

2000年，安徽四名鄉政府幹部強行壓制懷孕婦女李某蘭去做墮胎手術，其後李某蘭的丈夫王昌勝以鐵鎚攻擊四名幹部，致三死一傷。王昌勝逃亡近17年後被捕，近日最高人民法院核准判處王昌勝死刑。

王昌勝逃亡近17年後被捕，近日最高人民法院核准判處王昌勝死刑。（示意圖/資料圖片）

內媒報道指，2000年春節前後，王昌勝與其懷孕的妻子李某蘭為躲避計劃生育，住在其岳父位於濉溪縣家中。同年4月13日，濉溪縣陳集鄉政府四名幹部找到兩夫婦，要求二人乘車返回陳集鄉，並為李某蘭做墮胎手術。

當日傍晚6時許，王昌勝在與四名幹部乘車返回陳集鄉途中，持鐵鎚砸擊四名幹部的頭面部，致三人死亡，一人受傷。作案後，王昌勝駕車逃離現場。

同年4月17日，王昌勝以涉嫌犯故意殺人罪被批准逮捕，至2017年7月14日王昌勝被公安機關拘捕，期間王昌勝逃亡近17年。

2018年7月30日，淮北中院公開宣判，認定王昌勝犯故意殺人罪、盜竊罪，數罪並罰，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣1萬元。王昌勝不服提出上訴，安徽省高級人民法院裁定，駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。近日最高人民法院核准判處王昌勝死刑，剝奪政治權利終身。

（《安徽商報》）