【糧食殺手】農業農村部：草地貪夜蛾明年或暴發　提早北遷黃淮

農業農村部上周六及日（7日至8日）在海南開會，其中提到有「糧食殺手」之稱的害蟲「草地貪夜蛾」幼蟲，今年入侵內地後已「落地生根」，明年或進入「暴發期」，預計可能提早北遷至江淮、黃淮地區，令防控形勢更加嚴峻。 會議指，廣東、廣西、雲南及海南等草地貪夜蛾繁殖了一整年的地區，更需在今年冬天至明年春天加強監測防控，控制蟲患，降低有能力北遷的草地貪夜蛾數量，以減輕北方防控壓力。

圖為草地貪夜蛾的幼蟲。（資料圖片）

2019年1月，雲南首次發現草地貪夜蛾入侵，5月開始快速傳播蔓延，9月，農業農村部發布的數據顯示，2019年草地貪夜蛾發生面積1500多萬畝，實際危害面積246萬畝。

草地貪夜蛾在2019年主要危害的作物為粟米，此外在其他17種作物和5種雜草上也發現了草地貪夜蛾危害的跡象。近日山東省滕州市麥田發現草地貪夜蛾，據當地植保站負責人介紹，蟲齡多為4-6齡，重發地塊蟲株率達20%以上，出現缺苗斷壟現象。

據中國農業科學院植物保護研究所農業昆蟲研究室主任王振營指，今年秋冬就已經發現，入侵中國的草地貪夜蛾對小麥也有嚴重的威脅。「今年秋冬在廣西、雲南、河南、安徽、陝西等地已經發現了草地貪夜蛾危害小麥的現象，而且危害較重。到了明年，草地貪夜蛾北遷的過程中，會經過西南、長江流域的小麥種植區，那時候恰好是小麥返青的時候，如果控制不好，可能會對小麥的產量造成一定的影響」。

（綜合報道）