【華為風波】默克爾難一錘定音　美國「大義」敘事奏效？

11月27日，美國《外交政策》刊出題為〈歐洲對華為的反彈已來臨〉（Europe’s Backlash Against Huawei Has Arrived）的文章，作者為駐柏林記者Noah Barkin，他指德國對中國科技的抗拒正逐漸升溫，漣漪效應將影響全歐洲。

德國鷹派大舉反擊

根據這篇文章，默克爾的盤算很簡單，積極目標是期望可以在2021年卸任前，率領歐盟與中國簽訂投資協議，獲取國際外交成果，消極目標則是唯恐如果封殺華為，會招致中國報復。中國是德國的主要貿易夥伴，不論是拓展或穩定雙邊經貿關係，柏林都不宜在華為問題上大做文章。

德國總理默克爾。（美聯社）

去年德國執政聯盟競選失利，默克爾雖保住總理之位，但就宣布了卸任計劃，讓出黨魁之位予，由國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）接任。最後一屆任期過了一半，這位掌政將逾15年的歐洲領袖還餘下多少政治能量，實在是難以評斷。至少從該篇文章來看，默克爾的政治生涯經已是強弩之末。

默克爾9月訪華，被指遭受中方施壓，其後亦為德國的5G安全標準「減辣」，招致執政聯盟強烈反彈。11月23日，基民盟通過提案，要求裝備商必須證明符合一系列安全標準，方可參與建設5G網絡；早於10月，聯邦議院外交事務委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）已追擊華為，動員跨黨派議員向政府施壓。

人權議題滲入華為風波

默克爾亦並未統一內閣意見，例如卡倫鮑爾和外交部長馬斯（Heiko Maas）均公開持異議。經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）傾向支持華為，最近更因而與美國駐德大使隔空口角，但時至近日，他也呼籲要鼓勵歐洲的5G供應商，以與華為競爭。

在西方傳媒筆下的華為風波，「『經濟』與『國安』兩難」是常見主題，而該篇文章更加上「人權問題」，提及新疆「再教育營」和香港連月示威。儘管華為否認指控，但這些事件不只影響觀感，還帶出對華為的長年質疑，例如指該公司實由中共控制，並且積極參與建設其「監控國度」。

上述敘事呈現美國的宣傳攻勢，一邊是華為的科技不可靠，有「安全後門」，另一邊是華為與中共密不可分，而中共有侵害人權之嫌。在這敘事中，中國是個道德存疑的大客戶，西方陣營如果不強力反制，等於是「出賣原則」以換取金錢，而華為近年捲入各類司法和政治問題，正代表事態不容和稀泥，要作一取捨。

華府對歐兩面「攤牌施壓」

這一敘事自成脈絡，亦明顯在德國奏效，可是未有與事實的另一面相銜接。美國宣傳攻勢不只是「曉以大義」，實則還有「攤牌施壓」，美歐貿易戰雖未算是全面爆發，但難保不會隨時升級，而華府作為北約領袖，與歐洲各國情報網相連，如今也表明如盟友「放生」華為，可能會影響安全合作事宜。

《外交政策》一文指，德企如西門子依賴中國市場，可是德企又何嘗不是要顧及在美利益呢？德國電信為美國第三大流動通訊商T-Mobile的母公司，於11月獲聯邦通信委員會有條件「放行」，批准與第四大流動通訊商Sprint合併；同樣在11月，傳出德國電信未來兩三年將換走「亞洲零件」，變相剔除華為。

回到國際輿論場，中國和華為都表示毋懼封殺，否認各類指控，同時批評美國行徑實屬「霸凌」。然而毋可否認的是，這類「受害人敘事」只可化為「嚴正聲明」與「嚴肅表態」，無法提供源源不絕的「故事」，歷久常新又點滴累積，故此單講宣傳一項，中方就只能一直處於守勢了。