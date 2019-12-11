【逃犯條例】人民日報：荒謬的「暴力護港」邏輯必須否定

內地官媒《人民日報》周三（11日）發表評論文章，指出香港近半個月來大致和平的局面難得，政府和市民都應該「動起來鏟除暴力滋生的土壤」，「否定需要否定的，捍衛需要捍衛的」，尤其否定「暴力護港」的說法，「這不僅關乎香港的未來，更關乎人們最基本的安全、安身立命之本」。

文章指，香港一眾「暴徒」的暴行一路升級，「從用鐵錘砸爛港鐵閘機到用鐵棍打傷警員，從用改裝後的雨傘、撬起的磚頭發動攻擊到使用燃燒彈、鏹水彈，從自製大型投擲裝備到自製土製炸彈，從塗污警署到火燒法院，從傷『死物』到打死人」，如今已將整個城市和所有市民置於動蕩與危險之中，「再不鏟除暴力，再不止暴制亂，安全何以保障，香港何以為家？」。

香港終審法院日前在遊行示威期間遭人縱火。（張浩雄攝）

文章提到，政府宣布撤回修例已有一段時日，社會各方亦正齊心思忖破解深層次問題，將要邁出建設性步伐，「暴徒還在用拉長的『戰線圖』、『時間表』製造暴力恐慌與黑色恐怖，證明著他們恰是香港的『猶大』和『撒旦』」。

文章表示，「暴徒」損害自由卻自詡為「自由鬥士」，踐踏民主卻自稱為「民主先鋒」，濫用暴力還宣稱以「暴力護港」，「他們把自己裝進黑衣蒙面的套子裏，潛身於黑暗與邪惡之中，無非就是一群與現代文明和法治精神為敵的歹徒，沒有一絲一毫的『理想』和『榮光』可言」。文章更稱，「暴徒」的邏輯是「為破壞而破壞」，恰如香港反對派的「為反對而反對」，「暴徒喪失人性與理性，反對派放棄良心與良知，各自賣港求榮又一樣行兇作惡，他們是在為市民謀福祉還是送禍患，會在歷史中刻畫出自己怎樣的面目，一清二楚了」。

文章在最後指，「暴徒」是罪犯而不是真誠的示威者，唯有止暴制亂，才是守護香港市民的根本利益與福祉，守護這座城市的基業與未來。

（人民日報）