天津街道書記貪污逾3億人民幣　每晚躺在百萬現金上睡覺

近日天津市濱海新區寨上街道原工委書記陳玉慧貪污、受賄、挪用公款、濫用職權一案宣判，陳玉慧獲刑18年。 內媒《今晚報》等報道，陳玉慧受賄超過3億（人民幣，下同），他把受賄所得的上百萬元現金鋪在床褥下，每天就躺在錢上睡覺，連曾向他行賄的黑惡勢力頭目也與其絕交，稱他早晚要出事。

今年60歲的陳玉慧自2014年9月起任天津市濱海新區寨上街道工委書記，2018年因涉嫌嚴重違紀違法接受調查，其後被「雙開」。陳玉慧違紀違法涉案金額高達3.17億元。

近日天津市濱海新區寨上街道原工委書記陳玉慧貪污、受賄、挪用公款、濫用職權一案宣判，陳玉慧獲刑18年。(網絡圖片)

報道指，陳玉慧利用職務便利，為黑惡勢力團伙主犯劉洪飛承攬拆遷工程；默許縱容劉洪飛等人暴力拆遷；挪用公款為劉洪飛等人成立公司、從事經營提供幫助，並索取、收受賄賂。

劉洪飛因此逢年過節給陳玉慧送紅包，送上名酒、名畫、古玩、玉器、紫砂壺之類物件。從2005年到2016年，陳玉慧受賄索賄573萬元，其中僅從劉洪飛手裏就拿了445萬元。至2016年，劉洪飛決意跟陳玉慧斷絕關係，劉洪飛回憶當時的動因：「我覺得陳玉慧這麼個搞法遲早要出事。這個人太貪，吃相也不講究。」

陳玉慧表面生活簡樸，住的還是上世紀90年代的舊房子。但調查證實，他以受賄斂財購買多套房產，將大量現金以他人名義代持。調查人員從他家中搜出玉器、紫砂壺、名人字畫300多件，茅台、五糧液十幾箱。他更把受賄所得的上百萬元現金鋪在床褥下，每天就躺在錢上睡覺。

（綜合報道）