【2020大選】斥本次大選「史上最髒」　韓國瑜葫蘆裏賣的什麼藥？

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬近日赴美向僑胞拜票，而12月7日李佳芬在美國華府僑宴上語重心長地表示，「2020已變成一場最骯髒的選舉」。

這個說法最早在2019年10月便由韓國瑜提出，他當時提到「黑韓產業鏈」不斷「抹黑」他。此外，韓國瑜在接受華爾街日報網站在12月6日的專訪中，也暗示對手蔡英文正在操縱選情，並再次使用「台灣史上最骯髒的選舉」這個說法。

李佳芬（中）造訪泰國，19日參觀僑社團體中華會館。（中央社）

換句話說，韓國瑜認為2020大選之所以骯髒是因為民進黨陣營不斷釋放假新聞「抹黑」他，另一方面則是因為他們操控「假民調」，而這兩者間接導致選舉不公平的情況產生。而韓國瑜也用一句話來暗示對民進黨執政的不滿，他說「選舉越骯髒，執政越貪腐」，不過如果細究兩者其實沒有因果關聯，貪腐問題主要還是社會大眾和政府機關對於公權力監督不到位的問題。

不過韓國瑜陣營用「台灣史上最骯髒的選舉」卻遭到網友調侃，網友認為這個原因很簡單，就是「因為有你」。網友將2016年和2020年三組候選人做對比，在排除副手人選的情況下，其中的唯一變數就是國民黨的候選人從朱立倫換成韓國瑜，因此如果韓國瑜口口聲聲說2020大選是「台灣史上最骯髒的選舉」，網友則認為大部分是韓國瑜的責任。當然，這種說法只是簡化的說法，但其實也反映了部分網友對韓國瑜的刻板印象。

總統大選候選人的確會遭到嚴格檢視，而這過程中也不乏有「抹黑」的假訊息流出，試圖影響選情，但如果這樣就認為2020年台灣總統大選是史上最骯髒的選舉，恐怕是韓國瑜個人較具有戲劇性的說法。

而韓國瑜對民進黨陣營的兩點指控之所以無法讓外界採信，主要許多不支持韓國瑜的人，包括中間選民，認為韓國瑜遭「抹黑」可能是韓陣營「自導自演」的手法。

而這中間可能源自於網路時代的傳播訊息方式，導致網路空間充斥假訊息，而在抱持不同政治立場的媒體，選擇性的報道下便成為假新聞。而在社會分化以及同温層的傳播空間中，便產生「信者恒信，不信者恒不信」的認知問題。韓國瑜支持者會認為韓國瑜就是遭到「抹黑」，而不支持韓國瑜的人便覺得韓國瑜又「自導自演」了。

國民黨總統參選人韓國瑜（後中）16日到到訪新北市議會。（中央社）

例如，近期韓國瑜批評遭「抹黃」，發言人王淺秋揚言提告，之後發現合成的色情圖是一名韓粉所製作，目的是為了「打預防針」的示範圖片卻遭流傳，而澄清後韓辦也表示將不提告。

類似的例子還有近期的電視辯論會。韓國瑜在12月9日接受媒體人趙少康電視專訪時，強調蔡英文拒絕讓公視承辦辯論會，而「指定」親綠的三立電視台來主辦，而這是韓國瑜所不能接受的。但蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄於12月9日發表聲明指責韓國瑜「公開說謊」，強調過去總統大選電視辯論均由媒體自行協調合辦，所謂「指定由特定媒體辦理」是不實指控。

這兩起案例突顯雙方陣營的支持者已經不在意真相為何，而支持者也在各自的輿論帶領下，加上「假新聞」的推波助瀾，產生對敵對陣營的非理性指控和謾罵，越接近2020大選的選舉時刻，這樣的情況將層出不窮，而這或許反映出台灣的民主素養仍有待加強。