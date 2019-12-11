被美國歐盟以人權問題責難　中方：中國沒有戰亂是最大的人權工程

美國及歐盟等近期頻頻以人權問題責難中國，中國常駐聯合國代表團發言人在周二（10日）表示，美國的無端指責嚴重干涉中國內政，對此強烈不滿和堅決反對，並稱「在960萬平方公里的土地上，沒有戰亂、沒有流離失所、沒有恐懼，近14億人民過着安寧、自由、幸福的生活。毫無疑問，這是最大的人權工程，最好的人權實踐」。

發言人強調，中國政府始終堅持以人民為中心，堅持在發展中促進和保護人權，走出一條符合國情的中國特色人權發展道路，並取得舉世矚目的成就。中國政府依法保護公民的宗教信仰自由，不存在任何問題，而新疆則是採取反恐和去極端化舉措，確保了新疆三年來未發生一宗恐怖襲擊事件，有效維護新疆各族人民的各項人權。

發言人批評美國自身的槍支暴力嚴重，貧富分化加劇，種族歧視根深蒂固，宗教不寬容現象甚囂塵上，且還在世界上到處製造混亂，發動和參與多場戰爭，大搞顏色革命，嚴重侵犯相關國家人民的人權，「奉勸美國尊重事實，摒棄偏見，多多反省自身存在的人權問題，停止在人權問題上搞雙重標準和政治化的錯誤做法，停止借人權問題干涉中方內政」。

此外，中國駐歐盟使團亦有在同日發布《駐歐盟使團關於「世界人權日」的聲明》，批評歐盟無視中國人權事業的巨大進步，不斷對中國的人權狀況指手畫腳，「我們認為這是不客觀、不公正的」。聲明批評歐盟自身的人權狀況亦有很大的改進空間，「中方並非沒有關註。但中方相信，人權問題的改善，靠的不是從外部施壓，而是一個國家經濟社會的發展和治理能力的改善」。

聲明強調中國無意利用人權問題干涉歐盟內政，故亦敦促歐盟放棄以「教師爺」自居，借所謂人權問題向中國施壓、干涉他國內政的做法，「中方反對在人權問題上搞對抗，願繼續在平等和互相尊重的基礎上，同包括歐盟在內的各方加強人權領域交流與合作，以合作促發展，以發展促人權，共同構建人類命運共同體」。

（綜合報道）