內地破特大走私穿山甲鱗片案：收繳逾23噸　約5萬隻穿山甲遭殺戮

杭州海關緝私局近日與溫州市公安局聯合偵破一宗特大走私瀕危野生動物及製品案，拘捕疑犯18名，查證涉嫌在一年多以來走私穿山甲鱗片23.21噸。 23噸多鱗片意味著有近5萬隻穿山甲慘遭毒手，這是近年來內地海關緝私部門查獲數量最多的一宗穿山甲鱗片走私案。

藏有穿山甲鱗片的集裝箱混裝在四十多個集裝箱之中，用麻袋裝著。（央視）

內媒報道指，涉案犯罪集團先在尼日利亞採購穿山甲鱗片，再委託境外的走私集團偷運到韓國的釜山港，然後再委託另外一個境內的走私集團在今年10月底將穿山甲鱗片走私到溫州甌海。藏有穿山甲鱗片的集裝箱混裝在四十多個集裝箱之中，集裝箱裏堆滿了用麻袋裝的貨物，裝薑片的麻袋堆積在外部，裝有穿山甲鱗片的麻袋則放在集裝箱中部偏後部的位置，以圖避開檢查。

經過清點，裝著穿山甲鱗片的麻袋一共306包，總重10.65噸。後經查證，該犯罪集團2018年11月以來還走私過重12.56噸的穿山甲鱗片至國內，一年多以來總共涉嫌走私穿山甲鱗片23.21噸。

穿山甲屬於國家二級保護動物，又被列入國際公約附錄I物種，禁止國際貿易。杭州海關表示，走私分子走私穿山甲鱗片進國內的成本大約在每公斤80-150元（人民幣，下同），而出售到市場上價格可以達到800元左右。

（央視）