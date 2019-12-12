【觀察】奪回第三勢力話語　柯文哲以野望2024刺激政黨選票

好一段時間已將政治重心轉投入立委選舉戰場的柯文哲，在台灣大選前的一個月突然提起心心念唸的「參選總統」，首度對外「正式預告」有意角逐四年後2024年的總統大選。柯文哲此話一出，果然再掀話題，但外界不禁要問，2019年都還沒過完，柯文哲怎麼就開始談起了2024年總統大選？

其實就柯文哲有參選2024年大選，之於台北政壇早已不是秘密，再加上柯文哲核心心腹、台灣民眾黨發起人蔡壁如數度「領先」柯文哲，頻頻高調對外放話稱「柯文哲要選2024年總統」。

台北市長柯文哲。（資料圖片/中央社）

坦言說，對於柯文哲欲選2024年總統大選這件事情，政媒圈早已不意外，但真正有趣的是，本屆台灣大選都還沒結束，柯文哲已迫不及待高調預告遠在四年後的總統大選，究竟什麼盤算？或者是他與民眾黨究竟遇上什麼危機，以至於甫將「4年後的事情不必現在煩惱」掛在口邊的柯文哲，不得不正式承認自己的「野望」。

以民眾黨與柯文哲來說，目前遇上三大困境。首先是政黨票支持度遠不及柯本人參選2020年總統的支持度，也不及柯文哲與鴻海創辦人郭台銘合作時的支持度，柯文哲當時被預期能拿到20%左右的總統大選支持度、與郭台銘、王金平合作什至能上看30%，但依據台灣媒體《TVBS》12月10日公布的民調，台灣民眾黨得到11%台灣民眾的政黨票支持，親民黨則得到4%，兩黨支持度之合根本無法與柯文哲個人、柯郭王聯盟當時的支持度相比。

若說台灣民眾黨的網路聲量不如柯文哲、柯文哲個人的聲量無法轉移給民眾黨，這都是眾人皆知的事實，那麼郭台銘將其子弟兵分配在親民黨與民眾黨的舉動，無疑造成民眾黨更大的挑戰。如果說台灣「第三勢力」的政治版圖就只有那麼大一塊，郭台銘與親民黨的逆襲自然成為柯文哲的壓力，使他不得不預告自己2024年的參選行動，一來是藉此再度主導政壇話題，再者是「先聲奪人」，挑戰從未對總統夢徹底死心的郭台銘。

11月13日，台北市長柯文哲巡視位於台北市杭州南路二段的南門中繼市場。（中央社）

但最核心的問題還是要回到台灣民眾黨。這個黨既充滿柯文哲的個人意志，又形同為他自身2022年台北市長卸任後的政治安排做準備。是以，民眾黨2020年立委選舉席次的多寡，亦將大幅影響柯文哲是否能紮根基層，以至於2024年成功挑戰總統大位。此目前各家民調的政黨票支持度來說，民眾黨甚有機會突破5%政黨票門檻，但在柯文哲無法充分主導第三勢力整合的情況下，民眾黨也勢必得跟親民黨、時代力量一較高下，在此情況下，柯文哲眼下確實需要為民眾黨在爭取、拓展政黨票的命題下，給予一道強烈的刺激，而這樣的刺激將帶給民眾黨支持者兩股力量。

一則是重新凝聚柯粉、民眾黨支持者的士氣，再者則是仿效時代力量「亡昌感」，鼓吹「亡柯感」，並喚起柯粉與民眾黨對於此次民眾黨必須要取得足夠選票、極大化席次的焦慮感，如此柯文哲在2022年卸任台北市長後，才可以繼續具有一定的政治能量往下走，否則此役國會之戰若結果不理想，柯文哲2022年如期卸任，政治能量與舞台盡失下，談何2024？