【觀察】中美貿易談判：北京緣何選擇保持沉默

對於中美之間短時間內達成全面協議，很多人已經不再抱有期望。但是對於中美第一階段協議的達成，外界似乎依然沒有放棄希望，即便中美雙方的談判代表一直在為協議條款爭執不休。近來，中美之間的善意釋放和彼此間的克制，似乎讓原本的劍拔弩張，不可思議的過渡到「歲月靜好」。只是，中美之間即將迎來新的關鍵抉擇時刻。

中美貿易談判間歇難得的短暫平靜，可能即將被打破。美國原定於15日對大約1,600億美元的中國商品，徵收15%的關税。中國社會科學院研究中美關係的學者呂祥表示，如果美國在15日對華加徵關税，這將意味着談判破裂。

2019年12月9日，特朗普談到美中貿易談判時表示，美國與中國在敲定貿易協議方面進展良好。（AP）

雙方似乎都不願意看到貿易戰在這個時候繼續升級，在最後期限即將到來、中美還在就第一階段協議討價還價的時候，華盛頓發出了推遲徵税的含糊信號。美國政界通過不同渠道暗示，15日不太可能對中國商品實施新的關税。當然，前提條件是中國也要做出讓步。

彭博社9日報道，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）9日表示：「12月15日將是美國實施新一輪對華關税的最後期限，我不認為這些關税將得到執行，相信一些可能會被取消。」珀杜稱，「我不認為總統希望實施這些新關税，但中國方面必須採取一些行動，以鼓勵他不要這樣做，希望中國對部分美國大豆、豬肉進口予以豁免加徵關税的舉措可能是這種信號」。

白宮顧問、美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納(Jared Kushner)在10日的一場活動上表示，他不知道特朗普會做出什麼樣的決定，但談判「正在朝着好的方向前進」。庫什納近期參與到中美貿易談判之中，這被認為是談判正接近尾聲的證明。

庫什納提到兩國正朝着好的方向發展。如果所談協議對美國有利，特朗普會決定簽署。（資料圖片）

對於美國而言，繼續加徵關税可能也並不符合他們的利益。這是很多觀察家的共同看法。紐約時報中文12月11日報道，對玩具、智能手機和其他電子產品在內的1,600億美元的產品徵收10％的關税，這會給消費者帶來壓力，並可能成為即將競選連任的總統的政治累贅。

商業團體對進一步徵税非常擔憂。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)常務副會長薄邁倫(Myron Brilliant)說：「在當前的美中談判以及全球經濟背景下，再來一輪關税無異於下毒，」薄邁倫補充道。「我們希望雙方都明白儘快達成協議的緊迫性。」

在此之前，為了中美貿易談判預留更多空間和時間，特朗普政府年內已經4次推遲或取消加徵關税。在最後期限前，繼續推遲或取消加徵關税並非沒有可能。雖然今年第五次推遲或取消關税，可能會招致批評，但兩害相權取其輕，一直尋求最大利益化的特朗普，如何做出選擇可能也就有了答案。

當然，最為關鍵的是，中美之間的貿易談判進展，是否符合特朗普的心理預期，以及華盛頓的接受程度。《華爾街日報》12月11日報道，美中兩國的官員表示，雙方的貿易談判代表正在準備推遲定於12月15日生效的新一輪關税，目前仍在交涉如何讓北京方面承諾大規模購買美國農產品，這是美國總統特朗普對達成一項近期協議所堅持的條件。

2019年5月12日，劉鶴赴美談判之前，北京應對貿易戰的策略發生了微妙變化。（AP）

那麼，北京方面又是如何考慮的呢？截至目前，北京方面對此保持了足夠的沉默。從11月16日發佈中美貿易談判雙方牽頭人通話的消息之後，中國商務部除了在記者會上重申中方立場外，就未對中美貿易談判過多發聲。相較於在香港問題、新疆問題上強烈批評美國的干涉，北京似乎已經不願意在中美貿易戰的問題耗費口舌。但足夠明確的是，北京不希望這些關税生效，即便無法在短時間內容達成休戰協議。

而對於具體的大規模從美國購買農產品，這對於北京來說從來都不是問題，北京在這些問題上也不斷釋放善意。中國財政部早在12月6日宣布，中國着手開展對一些企業的美國大豆、豬肉進口予以豁免加徵關税的工作。問題在於，美國方面能否做出足夠的妥協和讓步，而不單單是提出要求。中國商務部於12月5日再次重申第一階段協議中如果達成，「應該相應降低關税」的立場。「投之以桃，報之以李」，這是中國開出的條件。

美國農業部12月11日公布，中國買家訂購58.5萬噸美國大豆，為8個月以來最大宗收購。（資料圖片）

在中美貿易戰交鋒到今天的局勢，中國已經展現足夠戰略定力。中國已不再寄希望於通過退讓和妥協獲得時間和空間的話，進而被美國牽着鼻子走。這一變化可能從5月份中美貿易談判破裂之前就已出現。2019年5月12日，在中美貿易談判最接近談崩的時候，負責中美經貿談判的副總理劉鶴赴美談判。劉鶴罕見的在美國公開發表講話，說明中美貿易談判的進展，表明中國的態度和堅持。

劉鶴說：我們認為這些事都是重大的原則問題，所以任何國家都有重要的原則，我們在原則問題上決不能讓步，這個態度是非常清楚的。作為中美貿易談判的中方牽頭人，劉鶴的公開講話，代表的是北京的集體意志，而且態度十分明確和堅決。

「經過一年多的經貿摩擦，中國各個方面都經受住了考驗，不僅抗壓性大大增強，應對也越來越成熟、越來越有定力。」這是中國官方向外界傳遞的信息。中國最高領導層之所以有這樣的判斷，是因為中國已經不是當年那個任人宰割的中國，在中美貿易戰經過一年的你來我往之後，其實對中國並沒有造成不可承受的打擊。

據悉，對於中美達成貿易協議北京已經沒有那麼迫切。中國之所以希望能夠儘快達成協議，緩和對抗局面，並不是因為怕承受不住打擊，而是不想讓中國經濟、社會發展受到影響。「但躲不過，繞不掉，那就不得不拗一拗手了。」這應該是中共高層今天秉持的態度。

有論者指出，中美貿易戰，經過一年來短兵相接，中美各自訴求和底線，彼此都已經十分清楚。再打下去，也不可能獲得更多，只能是彼此傷害，其實已經沒有太大意義。既然沒有意義，那麼談就是必然選擇。但顯然，即便是第一階段協議也沒那麼容易達成。樂觀的是，中美在是否繼續加徵關税上似乎達成了默契。不會轉好，也不會更壞，可能是未來一段時間中美關係的寫照。