【觀察】台灣大選前夕　國台辦主任劉結一談兩岸統一進程

國台辦主任劉結一今天（12日）在官媒《人民日報》發表《堅定推進祖國和平統一進程》文章，談兩岸統一進程。

目前正值2020台灣大選時期，劉結一也將中共官方許久未說的「寄希望於台灣人民」重新提出，其意味深遠。

劉結一多次就兩岸關係發表講話。（中國國台辦官網）

文章稱，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興，也最有利於統一後台灣的長治久安和民眾安居樂業。

劉結一在文中表示，國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，任何人任何勢力都無法阻擋。

文章強調，「台獨」分裂勢力及其圖謀和行徑是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙，嚴重損害台灣同胞的切身利益和中華民族的整體利益，是與全民族為敵，逆歷史潮流而動，絕不可能得逞。

官媒新華社此前發布中共十九屆四中全會決定，其中也提到統一台灣方案雛形。

四中公布決定稱，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

劉結一在《人民日報》發表兩岸和平統一的文章。（人民日報截圖）

2019年1月初，國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話，提出和平統一五項主張，中國大陸官方將之稱為「指引新時代對台工作的綱領性講話」。

據統計，習近平總共46次提及「統一」二字，是通篇講話中最為核心的關鍵詞，這也確定了此次講話的主基調就是宣示大陸的統一立場。與之相關聯的是，習近平提及8次「台獨」，並3次表達「反對台獨」的立場。

香港01此前分析稱，習近平通過這次講話，已經發出了推動兩岸和平統一的明確信號，後續中國大陸對台政策的重點也勢必會轉向推動統一的工作。

另有大陸學者分析稱，未來30年是國家統一戰略環境的深刻質變期和統一進程換檔提速的關鍵期。

11月4日，大陸國台辦公布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱26條措施），希望促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，繼續為台灣民眾、台資企業提供更多同等待遇。

這是繼2018年「惠台31條措施」公布之後，大陸再就對台政策大出招。

當前兩岸關係僵局下，此次「26條措施」較具有象徵性意義。大陸政府白紙黑字地寫下對台商、和赴陸台灣人的承諾，是希望持續以經濟誘因吸引台灣人西進，促進兩岸融合。這與民進黨近日送進立法院的「中共代理人」修法形成一種對比。