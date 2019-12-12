【觀察】台外長允諾協助港人　是一張空頭支票嗎

香港反修例示威抗爭，在區議會選舉結束後，情勢進入了另一個階段。與此同時，隨着台灣2020年總統大選逼近，台灣在香港事態上扮演何種角色，近日也備受矚目。一向在社群網站辛辣發言、怒懟北京的台灣外交部長吳釗燮，在美聯社12月10日刊出的專訪中，稱若是中國大陸以武力介入香港，等同達到新的暴力層級，屆時「台灣會與國際社會合作，對於因為暴力而流離失所的港人提供必要的協助」。

就在吳釗燮「義正辭嚴」的發言以前，台港民間正為了台灣該如何「撐香港」而起了不少風波。先是「香港大專學界國際事務代表團」飛赴台灣，和時代力量一同召開記者會，要求台灣政府確立完善制度，進行人道救援，以助香港示威者的「民主及自由志業」。而時代力量黨主席徐永明則譴責台灣陸委會和移民署官員避不出面，批評民進黨政府「撿到槍、選舉的政治紅利之外，能不能更積極協助香港？」

台灣外交部部長吳釗燮。（資料圖片）

不久後又發生香港浸會大學學生會長方仲賢在Facebook發文，怒指台灣政府沒有明確條文支援香港受政治迫害的人，難免令人聯想民進黨以香港人的鮮血換取選票。該貼文在台灣引起軒然大波，許多台灣網民湧進方仲賢的臉書留言撻伐，致使方仲賢發文澄清並道歉，指自己不認為民進黨借香港議題吃「人血饅頭」。

事實上，自香港反修例運動爆發以來，除了台灣民間自發的支持外，包括蔡英文在內台灣官方聲援香港示威的表態，可說是不曾間斷，「台灣撐香港」喊得震天價響，讓香港示威者感受到有台灣作為堅強的「後盾」。而台灣政府也利用這個機會，大肆宣傳港人移居台灣的案例，藉此樹立自身守護民主自由的道德高地，一手打國民黨，另一手反擊中共。

然而，當港人真的到台灣尋求支援時，例如 黃之鋒等人9月曾親赴台灣，希望台灣早日訂立《難民法》，再到近日香港學生到台灣提出「建立公開管道，落實港人庇護機制」的主張，台灣政府又搬出「不介入香港」的擋箭牌，宣稱台灣現有法制已足以應付。相較於推動《反滲透法》的積極態度，對於港人所寄希望的《難民法》或《港澳條例》修法則是相當消極。

正因為如此，對於台灣政府「吃香港豆腐」的質疑聲浪越來越大。早前，韓國瑜全台競選總部主委朱立倫就趁機順勢追擊，表示國民黨支持通過《難民法》。

就在這個時間點上，民進黨顯然不願輕易放手香港這個選舉「火藥供應庫」，否則蔡英文陣營設下的「棄中保台」選舉主軸就可有能無以為繼。因此，蔡英文先是回應不是利用香港人助選，接着再由吳釗燮出面允諾協助港人，止血意味相當濃厚。

吳釗燮對香港的承諾，聽在港人耳裏，以及懷有「亡國感」的台人耳裏，或許感覺到「暖心」，也體會到民進黨政府的「堅定立場」，但是吳釗燮的承諾設下了一個大大的前提，不應該被忽略。按照他的說法，他認為此前港警對示威活動採取了「不成比例的武力」，要是中共部隊進一步干預，達到「新的暴力水平」，「一旦發生這種情況」，台灣將與國際社會提供必要的協助。吳釗燮口中的「中共部隊干預」，恰恰就是藏着貓膩的問題所在。

老實說，關心香港事態的人都記得，早在今（2019）年8月就已盛傳中共武警在深圳集結，約略同一個時間，海外也有謠言傳出解放軍將進入香港「鎮壓」。但事實證明，儘管習近平指示「止暴制亂」是當前香港的要務，但種種「中共部隊干預」的傳言都未見「成真」，中共仍在「一國兩制」的框架與界線內應對香港動亂，港人和港府才是解決香港內部問題的主體。

蔡英文此前表示，《港澳關係條例》本身就具足夠法律基礎可協助參與反修例運動的港人赴台生活，「不需要到難民法的階段。（台灣青年民主協會）

因此，吳釗燮所言的「中共部隊干預」，就像是一個空言的前提，再觀諸蔡英文政府在香港問題上的實際作為，更能明白吳釗燮這次對港人開出的這張政治支票，明知做不到、也沒有意願去做，又要說好聽話給對方編織想像。這種做法，更像是一種政治姿態，其實吳釗燮說話的對象並非港人，而是向台灣選民爭取選票。如同蔡英文去（2018）年說的，她願意與習近平見面，但前提是「沒有任何政治條件」，光是一個表面看似合理的「前提」，就把所有可能性都給堵死了，都屬於心口不一的選舉語言。

除此之外，吳釗燮這種對香港的前提式允諾亦有問題，難道台灣官方希望看到香港有一天走到「中共部隊干預」這一步嗎？在大選的催化下，台灣政治人物的發言都進入了選舉思維狀態，反而是在對香港事態火上澆油，可以用「FBI」來形容：「Friendly But Inconsequential」（口惠實不至）。民進黨政府在「撐香港」之時，應該想想《禮記》的這句話：「口惠而實不至，怨災及其身」。