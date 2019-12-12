消息指中央經濟工作會議今閉幕　預計GDP目標或下調至6%左右

多方信息顯示，一年一度的中央經濟工作會議正在召開。有消息稱，中央經濟工作會議將於12月12日閉幕，明年中國經濟工作總基調將浮出水面，預計GDP目標或下調至6%左右，貨幣政策繼續避免採取大規模的寬鬆措施。

2018年中央經濟工作會議曾於12月19日至21日召開，習近平發表講話。 （新華社）

彭博社報道稱，有關2020年中國經濟發展戰略的一些細節預計將於12月12日晚些時候浮出水面，透露中國在控制增長放緩、抵禦金融風險以及應對貿易戰之間將如何求取平衡。

報道引述知情人士稱，中共中央政治局委員、部長、省長、銀行人士以及軍委官員12月10日至12日在北京參加年度中央經濟工作會議。12日下午，中國官媒應該會陸續透露會議的一些結論，之後將有正式聲明發布，並列出關鍵經濟政策的要點。

政策的全部細節以及數字目標要到明年3月的全國人大會議才會公布。

報道稱，聲明可能會給出政府對明年官方GDP增速目標想法的一些線索。據經濟學家預計，明年的GDP目標可能會從今年的「6%-6.5%」下調至「6%左右」。如果經濟不出現大幅放緩，達到該目標就不需要大規模增加刺激措施，這麼做可能會加劇金融風險。

這一水平的GDP目標也將使政府有望實現到2020年國內生產總值和城鄉居民收入比2010年翻一番的目標。會議召開前，包括夏斌和王一鳴在內的政府顧問紛紛建議將增長目標定在6%以下，或表示中國不應過分重視6%這個增長率水平。這表明，政策制定者可能也不會太執着於硬性的數字目標。

不久前，中共總書記習近平在政治局會議中討論經濟工作時，也強調「面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，堅持穩中求進的總基調」，並確立了2020年總政策基調是「穩增長」和「深化改革開放」。

這似乎是向外界傳達一個信號，在「以我為主」的大前提下，如何看待保持經濟增長。宏觀政策調控固然重要，但也要尊重客觀事實和經濟運行規律。

事實上，臨近年末，市場對於中國經濟明年是否需要或能否保「6」一直存在爭論。此前，中國安信證券年度策略會上，首席經濟學家高善文認為，在更長的時間跨度內，中國經濟未來面臨的不是能否保「6」的問題，而是「保4爭5」的問題，隨即引發輿論熱炒。

中國社科院發佈《2020年經濟藍皮書》也預計，2019年經濟下行壓力有所加大，在中國國內一系列「六穩」政策舉措下，全年有望實現6.1%的經濟增長，預計2020年中國經濟增速在6%左右。

社科院工業經濟研究所副所長李雪松表示。2020年，如果中美能夠較快達成第一階段協議，特別是如果能夠取消加徵的關税，則中國經濟增速將達到6%以上。但中美經貿摩擦不確定性比較大，談判的進展將隨美國大選走勢和美國經濟走勢而變化。

12月11日，官媒新華社發文《五問當前金融形勢》，首當其衝就是「全球經濟增長放緩明顯。國內經濟機構性矛盾凸顯。面對複雜的國內外經濟形勢，中國貨幣政策逆周期調節效果如何？」

中國人民銀行數據顯示，2019年1月至11月，中國社會融資規模增量累計為21.23萬億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），比2018年同期多3.43萬億元。

社科院報告認為，逆周期調節對經濟的影響具有滯後性。因此逆周期調節的力度究竟如何很難把控。中國國家信息中心首席經濟師祝寶良認為，不能為了逆周期調節、為了穩定而放水，中國主要的問題還是結構性問題，這個問題不解決，宏觀調控要發揮作用是非常困難的。

中國政府很早就提出「轉變經濟增長方式」，不再追求GDP「數量」而是注重GDP「質量」。對於2020年能否保住GDP增長6%，中共或許已經不再苛求，畢竟「盡人事聽天命」，坦然面對經濟下行壓力，放開手腳推動改革，釋放市場活力，經濟增長是水到渠成的結果。

儘管中國官方尚未披露此次中央經濟工作會議的召開時間，但相關答案已逐步浮出水面。