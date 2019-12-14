【觀察】想象的「反中共同體」　難以搪塞的港台裂隙

一場突如其來的修例風波，使得本來兩個特殊的政治存在在2019年下半年少有地緊密聯繫在一起。台灣總統蔡英文在整個香港修例示威活動期間都顯得異常活躍。從被傳出資助反修例示威者到公開聲援香港的街頭政治運動，台灣政府的一系列舉動使相當一部分香港民眾認為，在反對北京的這一陣線上，港台是「命運共同體」。只是台灣政府，民進黨，蔡英文或許並不會真的完全這麼想。

台灣總統蔡英文在香港修例風波中一直高調扮演撐香港示威的角色，圖為其在臉書上轉發「撐香港 要自由」演唱會訊息，文字敘述卻以「以暴制亂」取代習近平所言「止暴制亂」。（Facebook@蔡英文）

近日，在發文質疑民進黨只想用香港人的鮮血換取台灣人的選票引發港台的巨大爭議後，香港浸會大學學生會長方仲賢12月10日「致歉」，改口稱否認民進黨吃香港抗爭者的「人血饅頭」，並解釋自己此前言論是用字措詞的問題，此後，他又親自飛往台灣道歉。

有觀點認為方之所以道歉，一方面是因為沒想到自己的輿論引起那麼大的關注，怕影響已進入倒計時階段的台灣2020大選，另一方面則是擔心給港台交流帶來影響，畢竟「時代革命」仍寄望於台灣。從這點上說，方仲賢以及存此想法的香港人士顯得既過於天真又有些卑微。

想來方仲賢炮轟民進黨並非是一時頭腦發熱信口開河。在方發表針對台灣言論之前，他剛剛參加過「大專學界國際事務代表團」赴台「求援」，呼籲台當局儘快制定《難民法》專法以便能夠為赴台的香港示威青年提供庇護。但是他們在台灣立法院召開的記者會上，受邀出席的陸委會、台移民署及教育部集體缺席。翌日出席「2020總統大選青年論壇」的蔡英文表態稱，不用動用到立《難民法》，《港澳條例》足夠回應香港的求援。

蔡英文出席「2020總統大選青年論壇」表示，不用動用到立《難民法》。（網絡圖片）

雖然台灣《港澳條例》第18條提到「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，但該條例第14條也有規定，港澳民眾未經許可入境，台灣有權將其遞解出境。因此，港人若採取非法方式赴台，確實存在被遣返的風險。而自稱是該條例起草人的蔡英文卻以「未來香港在推動民主化的過程中，有需要幫助的學生、年輕人，台灣都會提供必要協助」這種打高空、模稜兩可的論述，對這些參加反修例的港人而言，毫無實質效益。

事實上，方仲賢針對民進黨的言論之所以引發如此大的爭議，或也正是他道出了一眾香港示威者乃至泛民的心聲，甚至言中了外界對港台關係的判斷。就在3個月前，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪及學聯副秘書長岑敖暉一行三人也是在蔡英文「台灣撐香港」、「今日香港明日台灣」的對港聲援下赴台，呼籲台灣支持香港的「反修例」運動，並直接喊話希望民進黨能主導修訂《難民法》，以便在最壞情況發生時，台灣能成為支持香港的最有力後盾。民進黨的反應外界也都看清，蔡英文避而不見，也是以「現行台灣法律已提供基礎，在必要時對港人提供協助。」的說辭打發。

台灣今年舉行過多次聲援香港反修例的活動。（資料圖片）

無論是今次的方仲賢還是此前的黃之峰，想必都是在蔡英文對香港示威運動的高調聲援下對台當局抱持着極大的希望，但是他們要麼空手而歸要麼發文泄憤，追究這背後的原因，與其指責蔡英文的「渣男」本質，不如說反映了香港與台灣對彼此關係的認知縫隙。

「今日香港，明日台灣」，這句話本身就極容易讓人產生港台共同體的錯覺，之所以說是錯覺，是因為其經不起細究。這句話強調的是香港嗎，是台灣嗎，是香港與台灣嗎，都是也都不完全是。更重要的是，它強調的是香港與台灣之外的另一個沒有在該語句中出現的身份——中共。因此，香港與台灣的關係首先是基於彼此與北京的關係，而這就註定了港台命運共同體是一個偽命題。

在很多人看來，「今日香港，明日台灣」是民進黨聲援香港反修例示威的口號，是港台命運共同體的台灣「承諾」，但是他們忽略了台灣當然不是為了聲援香港而聲援香港，而是通過聲援香港，台灣會獲得什麼。換句話說，如果沒有台灣與中國大陸的關係，台灣還會如此大張旗鼓要在香港議題上扮演角色嗎？也正是因為北京的關係，台灣才願意「介入」其中，正所謂「無利不起早」，但也正是因為北京的關係，台灣不會對香港示威者的請求有太多的實際行動。而這一點，方仲賢沒有看清，所以他才會一度「氣急敗壞」，恐怕沒看清的香港人士也不只是方仲賢。

反修例示威運動進行到這個階段其實已經預示，香港的年輕世代們保持理想主義要達自己的訴求，只是他們應該從台灣的投鼠忌器中明白，無論是對台灣還是對美國抱持怎樣的期待，都不要成為別人的棋子、棄子。