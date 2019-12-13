【逃犯條例】數十教師被捕　官媒斥香港教育之恥促終身禁入嚴懲

內地官媒《人民日報》繼續發文抨擊香港教育，以及在香港反修例運動中被捕的教師。 文章題為《教師施暴縱暴，乃香港教育之恥》，並稱「對待他們，譴責都已太輕，惟有註銷其教師資格乃至實行終身禁入，才是香港教育問題治標治本之策」。

文章指，反修例運動昭示香港各種深層次問題，「其中最為社會痛心、最讓市民揪心者，莫過於教育方面」。文章認為一些教師變成政客，「當起了違法作亂的導師；一些學生成為暴徒，「幹上了打砸燒殺的勾當」；一些校園淪為「戰區」，「竟是『兵工廠』和『暴徒訓練營』。

香港多間大學及附近地區都曾經爆發激烈警民衝突，其中以香港中文大學尤為嚴重。（資料圖片）

文章稱教師為人師表，卻施暴縱暴不止，「都說『教師是孩子的鏡子，孩子是老師的影子』，但當教師辱罵別人『死全家』，發出別人孩子『活不過七歲』的詛咒，也開始制造、投擲燃燒彈，這『鏡子』有多臟、『影子』有多歪已是可想而知」，表明「『毒師』不祛，校園難安」。

文章續指，教育局日前宣布將對違反專業操守的教師考慮施加懲處，香港社會應當有共識，「香港社會需要明白，頻頻挑戰道德、法律、人性底線的老師，正是社會之敵、文明之敵，是香港的毒瘤、爛瘡，必須要果斷、及時切除」。

文章在最後指「根治香港教育病，嚴管教師少不了，把教師隊伍中害群之馬清除出去刻不容緩」，認為香港教育界應該用刮骨療毒的勇氣和行動為自己正名，香港社會也須認識到，教師出問題，學生步入危途，教育體制的改革應當提上日程，「不止特區政府教育局，每個香港市民都應該『心水清』、有行動，『亡羊補牢，為時未晚』，香港的青少年不能再被荼毒了，止暴制亂，關乎的正是香港的未來和根本」。

（人民日報）