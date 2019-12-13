王毅：美國不僅「中國觀」誤入歧途，「世界觀」也出了偏差

外交部長王毅周五（13日）「2019年國際形勢與中國外交研判會」，並在主旨演講詳細論述中美關係。 王毅指，今年是中美建交40周年，兩國關係卻遇到40年來前所未有的複雜局面，「錯誤的行動源於錯誤的觀念」，認為是美國對華認知有誤判，「美國不僅『中國觀』走入歧途，『世界觀』也出了偏差」。

王毅表示，經過40年發展，中美兩國經濟利益高度融合，各領域交往日益密切，兩國共同應對全球性挑戰的需要不斷上升。但同時，中美之間也存在需要正視和解決的深層次問題，正在為兩國關係的未來帶來愈來愈嚴峻的挑戰。中國繼續尋求與美國進行建設性對話，同時堅決抵制美國的各種霸凌行徑，明確要推進以「協調、合作、穩定」為基調的中美關係。

王毅表示，中國明確要推進以「協調、合作、穩定」為基調的中美關係。（資料圖片）

王毅批評美國在經貿、科技、人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓，在香港、台灣、新疆、西藏、人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意攻擊抹黑，「不僅如此，美方還利用各種國際場合詆毀中國的社會制度，發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上了許多莫須有的罪名」。王毅形容美國的打壓是「近乎偏執的行為」，在國際交往中實屬罕見，嚴重損害中美之間得來不易的互信根基，也嚴重削弱美國自身的國際信譽，「不僅使中國人民愈發看清這些反華勢力背後的險惡用心，也正在遭到愈來愈多國家的質疑和抵制」。

王毅認為，作為世界上第一、第二大經濟體，中美關係保持健康穩定發展，不僅符合兩國人民利益，也是世界各國共同期盼。中國爭取的是自身的正當發展權益，從來無意於挑戰和取代美國，「我們堅持的是國際公平正義，堅決不走『國強必霸』的道路，我們追求的是人類社會的共同進步，絕不會謀求一己私利」。

王毅在最後強調，中國始終相信中美合作才是兩國的最好選擇，也是唯一正確選擇，敦促美國盡快冷靜，樹立理性「中國觀」和正確「世界觀」，與中國相向而行，實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，共同找到不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩國大國和平共處和互利共贏之道。

（澎湃新聞）