【觀察】北京大學女生被「虐戀」後自殺　背後的控制模式

北大女生包麗的自殺引發內地網友的廣泛關注。《南方週末》的長篇特稿披露出包麗和男友牟林翰的充滿屈辱感的感情，除了包麗的母親，也有越來越多的同學出來指證，牟林翰對包麗的情感控制，可能是導致她輕生的主要原因。 撰稿：張丰

牟林翰跟包麗的對話紀錄顯現男生的控制慾。（微博截圖）

證據來自各種聊天記錄。包麗被要求要刺上「我是牟林翰奴隸」的文身，而在交往中，包麗從最初「最美好的自己在未來」，慢慢變成對「不是處女」的自責。有聊天記錄證明，包麗吃過多次避孕藥，被拍裸照，也被牟林翰要求「做絕育手術」。

很明顯，如果這些事實成立，特別是被拍裸照和被要求絕育手術這樣的細節被證實的話，這就超出了通常意義上的SM甚至PUA的範圍，可能涉及到違法。就這個意義上，牟林翰有責任作出一些回應。公眾要求警方和校方介入，進行更多、更深入的調查，也具有正當性。

包麗出身于商人家庭，牟林翰的父親據說是某金融機構山東分行的領導，兩人都是內地精英家庭，又在最好的學校讀書，進入學生會，這一切都讓這一事件具備了不同尋常的意味。

牟林翰本人是學生會幹部，以精英自居。他指導包麗如何去競選學生會幹部，在面對競爭對手的時候要「裝得傻一點」，面對「學生會主席」則要完全坦誠和服從。另一段聊天記錄顯示，一個男同學在微信中稱呼牟為「大佬」。有網友搜索出牟林翰在一些會議上的發言，年紀輕輕的他，已經是滿口官話、套話。

這多少說明，牟林翰在面對其他同學和處理事情的時候，其實奉行的也是類似的原則：迷信權力和控制，看重實際利益。對上面服從，對「下面」則完全是壓榨。很不幸，這可能是很多大學學生會普遍存在的現象。此前媒體報導過中山大學學生會幹部任命引起的爭議，「部長級」「副部長級」「常務副部長主持工作」，這些稱呼背後的官僚主義達到仍人嘖舌的地步。

並不是說，學生會的官僚主義就一定能導致牟林翰這樣的人出現，但是牟的做法，確實是把這種「控制學」運用到了自己的感情生活中。在他和包麗戀愛之前，兩人本來都有戀情。牟林翰指導包麗怎麼混學生會，是把她看成是自己的財產。包麗對牟有好感，既是基於他的外型，也是他的權勢（包括家境）。

最終，牟林翰把包麗弄到手，從「自己人」，變成了自己的「財產」。他讓包麗在身體上紋「我是牟林翰的奴隸」，就是通過貶低她人格的方式，施行徹底的控制。這也能夠解釋，為什麼在交往開始的時候，他並不在意對方是否是處女（兩人都有過性經歷），反而在交往一段時間後，才強調這一點。

牟林翰曾經要求包麗在身上刺青。（微博截圖）

這是對包麗控制的進一步深化，從控制她的現在，發展到控制她的歷史（過去）。牟林翰渴望絕對的控制，已經到了病態的地步。這絕不是一句「我就是一個傳統的山東男人」所能解釋的，這壓根就和「傳統」沒有任何關係，而是一種完全現代的的「控制論」。

這是一起真正的悲劇。包麗的命運，讓人惋惜。她的同學們開始在網上回憶她生前的點滴，為我們還原出一個單純、善良的女大學生形象。但是，恰恰是她的「單純」，才讓她在被控制中越陷越深。或許從她想去混學生會開始，她的悲劇命運就已經註定了。

有人認為，牟林翰已經有了了某種人格障礙，需要去看心理醫生，這是很有道理的。但是，除了「病態」，牟林翰身上還體現著某種典型性。他對權力的理解，對成功的理解，都讓他的人格中缺少善良以及對他人苦難的體認能力。牟林翰是「時代的化身」，這才是最讓人憂慮的。