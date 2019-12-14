【奧斯爾風波】中國足協：極大憤慨和失望　官媒：要為言論付代價

土耳其裔阿仙奴球星奧斯爾（Mesut Özil，內地譯「厄齊爾」）批評中國打壓新疆穆斯林的言論引起軒然大波，引起中國球迷激烈抗議。 中國足協官員周六（14日）回應時表示，奧斯爾言論傷害了中國人民的感情，無法接受。 此外，中宣部旗下的《中國日報》對事件發表評論稱，奧斯爾沒有管住自己的嘴，「有必要為此付出代價」。

奧斯爾在社交平台上發文批評中國打壓及迫害新疆穆斯林。（網頁截圖）

奧斯爾於周五（13日）在Twitter貼文，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗為底，內容談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓。事件引起中國球迷激烈反應後，阿仙奴急忙「救火」，在微博發文指奧斯爾言論屬個人意見，並強調阿仙奴一貫堅持不涉及政治的原則。

中國足協：極大憤慨和失望

內媒《澎湃新聞》14日引述中國足協官員的回應稱，「作為一名知名球員，奧斯爾發表如此不當言論，中國足協對此表示極大憤慨和失望。『東突』不是民族問題、不是宗教問題，而是分裂主義、恐怖主義、極端主義，是為全世界愛好和平者所唾棄的。奧斯爾的言論對於許多關注他的中國球迷來說無疑是一種傷害，同時他的言論也傷害了中國人民的感情，這是我們無法接受的。」

《中國日報》在微博評論奧斯爾的言論。（微博）

官媒：分裂在中國是不可觸碰的紅線

與此同時，《中國日報》在官方微博發表評論稱，「奧斯爾發表不當言論，支持中國新疆分裂勢力，秒遭抵制。分裂在中國輿論場上是不可觸碰的紅線，先後有多位名人觸雷，但奧斯爾沒有看到前車之鑒，還是沒能管住自己的嘴，他有必要為此付出代價。中國的底線不容挑戰，無論甚麼星都不能觸碰。」

內地體育平台紛紛「割席」

此外，內地不少體育平台和社區也在第一時間選擇與奧斯爾「割席」。體育網站「虎撲」13日發表公告稱，奧斯爾的言論「不僅缺乏作為職業球員的基礎操守，也對中國人民的感情造成了傷害」。另外一個足球媒體「懂球帝」也發聲明稱，不能接受奧斯爾的言論，要對其行為「表達嚴正抗議」。

網易遊戲《實況》項目組14日亦宣布，將奧斯爾的角色剔除出《實況》系列遊戲，並指其言論「違背了愛與和平的體育精神」，對此表示「不理解、不接受、不原諒」。

↓↓↓奧斯爾事件引起中國球迷激烈反應，「剪波衫」、「燒波衫」的圖片廣泛流傳：

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（綜合報道）