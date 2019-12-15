英媒稱2020年GDP增長目標6%　央視總結中國經濟要注重的45件大事

中共政治局七常委共同出席的中央經濟工作會議已經閉幕。英媒路透社報道稱，中國政府計劃將2020年的經濟增長目標從今年的6.5%下調到6%，這是12月12日閉幕的中共中央經濟工作會議確定的目標。該消息的正確性需要到明年（2020年）3月才能得到驗證，因為國務院總理兩會期間提交的政府工作報告會首次公布官方的相關計劃（或者說預測）。

2020年是中共落實國民生產總值和收入翻一番目標的關鍵一年。目前的迹象顯示，中國政府明年將試圖支撐經濟增長，降低失業率，維護社會穩定。為了達成這一目標，中國政府將做出各種努力。官媒央視新聞聯播根據中央經濟工作會議的官方通報總結稱，2020年中國經濟要注重以下45件大事：

+ 3 + 2

1、各級黨委和政府把注意力集中到解決各種不平衡不充分的問題上。

2、重大政策出台和調整要進行綜合影響評估，切實抓好政策落實。

3、把堅持貫徹新發展理念作為檢驗各級官員的一個重要尺度。

4、集中兵力扶貧，政策、資金重點向「三區三州」等深度貧困地區傾斜。「三區」是指西藏、新疆南疆四地州（喀什地區、和田地區、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州）、青海、甘肅、四川和雲南四省藏區；「三州」是指甘肅的臨夏州、四川的涼山州和雲南的怒江州。

5、及時做好返貧人口和新發生貧困人口的監測和幫扶。

6、打好污染防治攻堅戰。

7、重點打好藍天、碧水、淨土保衛戰，完善相關治理機制，抓好源頭防控。

8、保持宏觀槓桿率基本穩定，壓實各方責任。

9、發揮政府作用保基本，注重普惠性、基礎性、兜底性，做好關鍵時點、困難人群的基本生活保障。

10、穩定就業總量，改善就業結構，提升就業質量。

11、加快補齊民生短板，有效解決進城務工人員子女上學難問題。

12、確保養老金按時足額發放，加快推進養老保險全國統籌。

13、深化醫療養老等民生服務領域市場化改革和對內對外開放。

14、加大城市困難群眾住房保障工作，做好城鎮老舊小區改造，大力發展租賃住房。

15、堅持房住不炒（房子是用來住的、不是用來炒的）定位，促進房地產市場平穩健康發展。

16、積極的財政政策。

17、穩健的貨幣政策。

18、深化金融供給側結構性改革，更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題。

19、財政政策、貨幣政策要同消費、投資、就業、產業、區域等政策形成合力，引導資金投向供需共同受益、具有乘數效應的先進製造、民生建設、基礎設施短板等領域，促進產業和消費「雙升級」。

20、發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。

21、以創新驅動和改革開放為兩個輪子，全面提高經濟整體競爭力，加快現代化經濟體系建設。

22、要狠抓農業生產保障供給，加快農業供給側結構性改革，帶動農民增收和鄉村振興。

23、要加快恢復生豬生產，做到保供穩價。

24、要深化科技體制改革，加快科技成果轉化應用。

25、支持加大設備更新和技改投入，推進傳統制造業優化升級。

26、落實減税降費政策。

27、打造一批有國際競爭力的先進製造業集群。

28、大力發展數字經濟。

29、推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動生活性服務業向高品質和多樣化升級。

30、重視解決好「一老一小」問題，加快建設養老服務體系，支持社會力量發展普惠托育服務，推動旅遊業高質量發展，推進體育健身產業市場化發展。

31、加強戰略性、網絡型基礎設施建設，推進川藏鐵路等重大項目建設。

32、加快落實區域發展戰略，完善區域政策和空間佈局，推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設。

33、推進雄安新區建設，落實長江經濟帶共抓大保護措施，推動黃河流域生態保護和高質量發展。提高中心城市和城市群綜合承載能力。

34、加快建設高標準市場體系。

35、加快國資國企改革，優化民營經濟發展環境。

36、推動實體經濟發展，提升製造業水平，發展新興產業，促進大眾創業萬眾創新。

37、健全支持民營經濟發展的法治環境，完善中小企業發展的政策體系。

38、改革土地計劃管理方式，深化財税體制改革。

39、加快金融體制改革，穩步推進創業板和新三板改革，引導大銀行服務重心下沉，引導保險公司迴歸保障功能。

40、加強外商投資促進和保護，繼續縮減外商投資負面清單。

41、推動對外貿易穩中提質。

42、降低關税總水平。

43、發揮好自貿試驗區改革開放試驗田作用，推動建設海南自由貿易港。

44、健全「一帶一路」投資政策和服務體系。

45、主動參與全球經濟治理變革，積極參與世貿組織改革，加快多雙邊自貿協議談判。