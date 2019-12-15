建太空站及發射火星探測器　一文盤點中國航天2020六大看點

中國航天科技集團總經理、黨組副書記袁潔在12日（上周四）的演講上表示，中國航天在2020年仍將進一步延續「超級」模式，袁潔又介紹了航天科技集團計劃在2020年實施的重大工程項目。 《香港01》結合袁潔的演講內容及相關資料，為大家介紹2020年中國航天的六大看點。

中國太空站「天宮」構想圖。（《解放日報》）

一、建設「天宮」太空站

建設長期有人照料的近地載人太空站「天宮」。中國預計在2020年發射太空站核心艙，2022年左右發射實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ，之後把3個艙形成「T」字形構型，構成完整的太空站。預計太空站將從2022年之後開始運行，可支持3名太空人長期駐留，在軌10年以上。太空站將向國際社會開放合作，提供全球共享的空間應用平台。

「嫦娥四號」著陸器及月球車。（資料圖片）

二、完成探月工程三期嫦娥五號任務

中國計劃在明年發射嫦娥五號，執行月面採樣返回任務，這也是中國探月工程三期的收官任務。在嫦娥五號探測器到達月球表面之後，飛控團隊將指揮探測器在幾十個小時內完成鑽取月壤樣本等工作。

中國探月工程分為繞、落、回三步。第一步「繞月」在2007年順利完成，中國第一顆月球探測衛星嫦娥一號發射升空，13天後進入月球環繞軌道展開科學探測。2010年10月，嫦娥二號成功發射，正式進入「落月」階段。2013年12月，嫦娥三號的成功落月，實現了中國航天器首次地外天體軟著陸。嫦娥五號登陸月球、採集樣本後再飛回地球，則是「回」的階段。

中國北斗三號系統傾斜地球同步軌道衛星全部發射完畢，標誌着該軌道組網順利完成。（VCG）

三、北斗完整系統明年6月正式運行

北斗導航衛星全球系統建成由30顆衛星組成的混合星座，服務範圍延伸至全球，與GPS、GLONASS和Galileo系統兼容操作。

中國於20世紀後期開始，逐步形成發展衛星導航系統的「三步走」戰略：2000年底建成北斗一號系統，向中國提供服務；2012年底建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年前後建成北斗三號系統，向全球提供服務。

2018年6月，衛星高分六號在酒泉成功發射升空。（中新社）

四、完成高分辨率對地觀測系統衛星的發射與在軌應用

到2020年建成先進的陸地、大氣、海洋對地觀測系統。目前已發射高分一號高分寛幅、高分二號亞米全色、高分三號1米雷達、高分四號同步凝視、高分五號高光譜觀測、高分六號陸地應急監測等多顆衛星。

2018年12月，首個「鴻雁星座」衛星發射。（人民網）

五、建設低軌移動互聯網星座「鴻雁星座」

「鴻雁星座」是由300餘顆衛星和數據業務處理中心組成的全球低軌衛星星座通信系統，約在2020年建成一個「2+4+2」的系統，預計在2023年在軌部署完成。內媒指它將讓「您撥叫的用戶不在服務區」這句話成為歷史，無論在哪裏，手機都會收到信號。

六、中國首次火星著陸探測任務

在2020年擇機發射火星探測器，開展火星全球性和綜合性探測。按照規劃，火星探測器發射後，大概需要經過200天左右的飛行，才能最終到達火星。火星探測器到達火星的引力場後，會成為環繞火星的一個飛行器，然後在適當的時機準確降落在火星上預定的降落區域。

本年11月14日，中國首次火星探測任務着陸器懸停避障試驗在河北省懷來縣完成，此次試驗是中國火星探測任務首次公開亮相。本次試驗在亞洲最大的地外天體着陸綜合試驗場進行，模擬了火星重力環境下懸停、避障、緩速下降的過程，對其設計正確性進行了綜合驗證。

（綜合報道）