習近平《求是》刊文：推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局

據新華社報道，中共黨刊《求是》12月16日（周一）發表中共總書記習近平的文章《推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局》。 文章強調，要根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路，落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。

文章強調，要落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。（資料圖片）

文章指出，要正確認識當前區域經濟發展新形勢。經濟發展的空間結構正在發生深刻變化，中心城市和城市群正在成為承載發展要素的主要空間形式。必須適應新形勢，謀劃區域協調發展新思路。

文章指出，新形勢下促進區域協調發展，總的思路是：按照客觀經濟規律調整完善區域政策體系，發揮各地區比較優勢，促進各類要素合理流動和高效集聚，增強創新發展動力，加快構建高質量發展的動力系統，增強中心城市和城市群等經濟發展優勢區域的經濟和人口承載能力，增強其他地區在保障糧食安全、生態安全、邊疆安全等方面的功能，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。

文章強調，要從多方面健全區域協調發展新機制，加緊實施促進區域協調發展的有關政策措施，形成全國統一開放、競爭有序的商品和要素市場，盡快實現養老保險全國統籌，改革土地管理制度，完善能源消費雙控制度，全面建立生態補償制度，完善財政轉移支付制度。

文章最後指出，東北地區的戰略地位十分重要，要有新的戰略性舉措，推動東北地區實現全面振興。要有效整合資源，主動調整經濟結構，形成新的均衡發展的產業結構，加快國有企業改革，打造對外開放新前沿，加快轉變政府職能，弘揚優秀企業家精神，加強對領導幹部的正向激勵，樹立鮮明用人導向，推動東北全方位振興。

（新華社）