【5G時代】中興高級副總裁：華為及中興5G技術領先同行10-11個月

12月14日（上周六），在中國國際經濟交流中心主辦的中國經濟年會上，中興通訊高級副總裁劉健表示，中國的5G技術水平已經走到世界前列，華為和中興的5G技術水平領先同行的愛立信和諾基亞10-11個月。

劉健表示，華為和中興的5G技術水平領先愛立信和諾基亞10-11個月。圖為2018年9月，在北京舉行的中國國際信息通信展上華為的攤位。（VCG）

劉健又表示，中國運營商第一期建設就已經建設了13萬個5G基站，相信隨著5G建設的不斷深入，會有更多的應用產生，從而促進整個經濟社會發展。

談到5G的產業應用，劉健認為第一個成功應用很可能將會在遊戲領域。在未來，手機只需要一個很小的程式，遊戲內容全部都在雲端，這樣能融合更多人工智能。操作遊戲時，不只會按照遊戲廠商的設定的遊戲走向，還會依據玩家的想法走上不同進程，走向不同結果。「為什麼會首先應用於遊戲？因為遊戲是虛擬的，有更多容錯空間。」

有數據預測，未來5年，美國在5G領域投入的資金是2800億美元，中國是1800億美元，日本大概六七百億美元，德國和英國都是300多億美元。為什麼中國和美國敢於大規模投資5G？劉健說：「這是先修路後跑車。」有數據顯示，全球最領先的20個互聯網企業中，中國佔了9個，美國佔了11個。所以中國不擔心把路修起來之後，真正的應用上不來。而其他國家，因為不具備產業支撐能力，只能試探性地尋找自己的盈利模式。

中興已恢復到2017年的營收水平

中興作為首批被美國針對的內地科技企業，業務嚴重受挫。劉健表示，中興目前已經恢復到2017年的營收水平，毛利率超過2017年的32%。盈利水平的提高帶動了公司對創新的投入，今年中興研發投入佔比從去年的11%升至14.6%。

（綜合報道）