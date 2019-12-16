貪腐難禁不作為頻出　中共十九大後反腐更複雜

近日，陝西省子洲縣人社局因「人手不夠拒為討薪工人仲裁」被曝光並引爆輿論爭議。12月13日（上周五），子洲縣人社局負責人就勞動爭議仲裁院不予受理的不當回覆進行公開道歉，就工作人員不作為亂作為提出處分建議，並承諾抓緊充實完善勞動爭議仲裁院人員配置。目前，子洲縣紀委監委已介入調查。

子洲縣勞動人事爭議仲裁院出具的不予受理案件通知書。（網絡圖片）

這是繼「千億礦權黑幕」和秦嶺別墅案引發的官場大地震之後，陝西官場再次進入公眾視野。而在12月13日同一天，陝西省紀委監委發布通報稱，已經退休6年多（2013年2月退休）的咸陽市委原常委、政法委原書記郭中秋涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

2019年1月9日，官方公開秦嶺違建別墅整治紀錄片。（央視視頻截圖）

公開簡歷顯示，郭中秋從1993年3月任咸陽市公安局政治處主任開始，一直到2013年2月從咸陽市委副市級諮詢員職位上退休，郭中秋有整整20年咸陽官場經歷。其落馬是否和今年陝西秦嶺別墅案引發的官場大地震有關還有待官方消息的進一步釋放。

2019年11月12日至15日，中央紀委書記趙樂際到安徽調研。（新華社）

中共十八大以來，從四川官場淪陷到山西官場塌方式腐敗，乃至2019年因為秦嶺別墅案而引發的陝西官場大地震，中共各地方官場已經經歷了或多或少、或嚴格或稍微温和的官場整頓，但是從近期陝西官場的動向來看，近年中共政壇不僅仍有新的貪腐或者已經退休多年的貪腐的「漏網之魚」需要查處，而且還出現各種形形色色為官不為現象。

比如《浙江日報》12月13日報道，1名副鄉長在任本縣某局下屬企業一把手期間，招錄的58人中有31人是科級以上領導幹部親屬。2019年4月26日，中紀委通報多宗「為官不為」案例，其中包含本應2013年底完成的河道截污整治任務直至2018年1月才整改到位、管轄區出現非法交易藥品問題遲遲沒能發現、揚言讓前來辦事的老人「回不了家」……各種官場怪象。

在習近平中共十八大擔任總書記以後的第一個五年周期，中紀委前書記王岐山曾表示，中共反腐要標本兼治，而治標要為治本爭取時間。因而十九大以前，中共雷霆反腐中最引人注目的是包括中共前常委周永康、前政治局委員徐才厚及郭伯雄、前大內總管中辦主任令計劃等人的相繼應聲落馬。

這當中，中共反腐的治本之舉也即制度反腐，主要是中紀委巡視組的制度化常態化以及國家監察委的組建和國家監察制度的建立。此外不為外界所知的中共反腐制度化舉措還包括，醖釀多年的地方車改終於落地、中共地方審計制度的強化等。

然而，越大基層，需要監察的官員基數越大，監察起來越複雜難辨，且新出現的各種為官不為往往還打着類似子洲縣人社局這種「不可違反相關規定」的藉口，有的猛一看甚至顯得振振有詞。所以，也許中共十九大之前以「打老虎」為主的反腐顯得驚心動魄，但是十九大之後的反腐雖然從制度上已經有了明顯進步，具體到案卻更加紛繁複雜，並非易事。