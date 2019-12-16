國際人權日前夕　12名中國公民在美駐華使館門外被警方拘捕

美國駐華大使館聲稱，在國際人權日前夕，中國警方在北京的美國大使館外逮捕12名本國公民。

根據美國駐華使領館12月13日（上周五）發布的Twitter顯示，12名中國「維權人士」在12月9日（上周一），即國際人權日（12月10日）前夕，在應邀參加美國大使館人權日活動受到阻擋，並遭逮捕。

對此，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）對此進行回應，並被美國駐華使領館的Twitter翻譯成中文：中國拘押了12名自己的公民，他們嘗試參加一個在美國大使館舉行的人權日活動，多麼諷刺。

根據海外說法，美國駐北京的大使館邀請中國境內多名民眾在12月9日國際人權日前夕出席使館舉辦的「世界人權日聯誼會」，但出席者在美國大使館門外被北京警方帶走。其中一位叫王和英的江蘇人聲稱，她是獲邀參加這個人權日活動，是通過網上報名的，原本屬數百人，但因當局控制等，最後成功出席的只有數十人。

12月9日晚，她在美國大使館門外遭多名警察擋住查身份證。警方在得知其曾到北京上訪，便將其帶到派出所，一直扣押到凌晨1時30分左右，隨後將其遣返回鄉。據王和英聲稱，被逮捕的中國民眾還有來自四川和北京維權者。另據說法，被控「煽動顛覆國家政權罪」的北京律師余文生，其妻許豔也獲邀請，但被軟禁無法出門。後者稱，9日下午出門遭到十多人圍擋和謾罵。對於上述報道，北京方面並未進行任何回應。

而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早前表示，在國際人權日，「我們重申，將對那些通過言行要求其政府尊重他們不可剝奪的權利的人們的承諾，今天，讓我們所有人記住聯合國《世界人權宣言》概述的普世權利」。

另外，12月10日當天，美國政府官網發布一份由蓬佩奧簽署的聲明，直指中國政府持續打壓新疆、西藏和其他地區的少數民族，並侵害《中英聯合聲明》和《基本法》保障下的香港人的自由。

對於北京警方逮捕本國公民，中國有部分網友，認為這是好事，理由是這12人都是不安定分子，並嘲諷這些人是「反賊」。但也有說法指，北京警方無故逮捕本國公民，且發生在國際人權日當天，確實不妥。