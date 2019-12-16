【中美貿易談判】北京輿論看中美協議：特朗普讓步　中國緩兵之計

持續20個月的中美貿易戰邁出關鍵性一步，兩國在12月中旬就第一階段協議文本達成一致。儘管中美還未落筆簽字，但在北京的輿論看來，有樂天之言，也有悲觀之語。

中美貿易談判據信將持續很長時間，劉鶴被指也將會面臨更棘手的問題。（AP）

綜合媒體報道，中美達成的協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品與農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。兩國還達成一致，美方將實現對華加徵關税由升到降的轉變。

這可謂是20個月以來中美邁出的關鍵性一步。對此，常處於批美第一線的官媒《環球時報》總編輯胡錫進撰文聲稱，中國若不斷增加美國產品進口，就能在戰略上穩住拖住美國。他發出反問，「想想看，美國農民買更多土地和拖拉機，生產賣給中國更多大豆玉米，然後某天華盛頓對農民說，咱同中國翻臉，你們往別處賣吧，後者還不把白宮一把火燒了？」

根據來自美國方面的最新消息，按照第一階段貿易協議的規定，中國同意在兩年內增購320億美元的美國農產品。胡錫進認為，中國購買更多美國農產品，這不是壞事。一來可提升中國民眾生活水平，二來把美國拖進來，這在戰略上非常重要，「中美相互影響太密，兩國實際上脱不了鈎，『冷戰』怎麼打？」他說，中美兩國都出現「吃虧論」的說法，說明這個協議是相對公平的。

更有激進言辭指，中國採購美國農產品，美國政府補貼，幾乎相當於美國人在義務給中國打工，「美國這是多衰」「我們不要得了便宜還賣乖」，而且一年多的貿易戰，中國還收穫全面團結、對未來的信心。

胡錫進稱，「想想看，美國農民買更多土地和拖拉機，生產賣給中國更多大豆玉米，然後某天華盛頓對農民說，咱同中國翻臉，你們往別處賣吧，後者還不把白宮一把火燒了？」(資料圖片)

而對於中美第一階段階段協議文本達成，上海復旦大學國際政治系教授張建新認為，中美貿易協議的主動權在美國，雙方能在這個時間點達成協議，意味着美國肯定作出讓步。他說，美國農業大州的民調下降，加上民主黨發起的彈劾案，使美國總統特朗普承受的選舉壓力增大，因此不再堅持他以前所說的「全面協議」。

即便是《紐約時報》，也表示中美這份協議最大受益者可能是爭取連任的特朗普。但美國之音的說法是，雖然中美傳遞積極信號，但談到細節時，兩國的說法並不完全相同。

不過，也有中國內部的聲音持悲觀態度。北京大學國家發展研究院教授陳平說，這一階段的協議僅僅是中國的緩兵之計。中國對美大幅讓步，美國沒有實質性讓步，只是放緩貿易戰升級的幅度。

他認為，中美雙方完全沒有互信，只是試圖觀察下一輪金融危機是否到來。在中國沒有扭轉經濟下行趨勢前，中國不敢輕舉妄動。中美全面對抗的前景沒有樂觀餘地。美國不在重大國際安全秩序上受到嚴重挑戰，就不會在中美關係上真心緩和，因此對美國不能報任何幻想。

北京大學國際關係學院教授賈慶國則認為，一個全面協議就等於沒有協議，美國只能選擇階段性的部分協議。從內容看，這一協議未涉及國企補貼等結構性改革問題。由於中國短期內的國企改革無法達到美國的期待，因此將很難看到中美達成第二階段協議的可能性。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘同樣也認為，此次協定美國沒有把結構性改革當成談判重點，使協議得以達成，但美國不會放棄這個要求，下來的談判將很艱難。此次協議使關税戰減速降級，但困難還是在未來。