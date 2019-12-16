助力國際深空探測合作　國家航天局澳門太空探索與科學中心揭牌

國家航天局與澳門方面共同設立的太空探索與科學中心15日（周日）在澳門科技大學揭牌，全國政協副主席何厚鏵、國家航天局局長張克儉、澳門中聯辦副主任姚堅、澳門科技大學校長劉良等出席儀式並為該中心揭牌。

國家航天局與澳門方面共同設立的太空探索與科學中心15日在澳門科技大學揭牌。（《澎湃新聞》）

據介紹，國家航天局澳門太空探索與科學中心旨在為中國與國際深空探測合作交流搭建平台，助力澳門與粵港澳大灣區及國際科研機構深度合作，發揮澳門資源優勢，推進重點實驗室研究和發展，為培養澳門相關領域科技人才創造更加有利條件，增進澳門在太空科學和深空探測的主導力、提升澳門航天科技實力、促進澳門產業多元化發展。

澳門科技大學校長劉良在致辭時表示，澳門科技大學從2005年就開始參與有關「嫦娥探月工程」的數據分析和科學研究，成為港澳地區最早和最多參與國家探月工程的大學。國家航天局批准在澳門科技大學設立的「國家航天局澳門太空探索與科學中心」可充分發揮澳門的區位和資源優勢，成為中國與國際航天交流的橋樑以及中國航天科技面向世界的窗口，同時該中心可以為國家深空探測任務提供科學支撐，為粵港澳大灣區國際科創中心和澳門經濟多元可持續發展作出貢獻，為「一國兩制」的成功實施作出有意義的貢獻。

國家航天局表示，該局始終高度重視港澳地區在航天科技領域的發展，鼓勵並支持港澳地區科技界參與國家航天工程項目，後續還將不斷深化內地與澳門航天合作。

（中新社）