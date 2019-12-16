官媒公布2019「打虎」戰績　「自首」成反腐新動向

對比2018年全年落馬23人的「成績單」，中紀委2019年「打虎」力度未減。12月16日，中共黨媒人民網旗下「中國共產黨新聞網」公布了2019年中共「打虎」戰績。

據中國共產黨新聞網消息，截至目前，中紀委網站2019年以來發布了40餘條中管幹部案件消息，其中22人為首次被通報，10餘名省部級官員為在任上落馬。

中紀委國家監委10月4日通報，劉士余獲從輕處理，被處留黨察看2年，同時政務撤職，降為一級調研員，終止中共十九大黨代表資格，以及收繳違紀違法所得。

數據顯示，從1月6日中國科協原黨組成員陳剛落馬，到12月1日馬明被查，截至目前，中紀委網站「審查調查」欄目已發佈了20名中管幹部接受審查調查消息。除11月外，每月均有中管幹部落馬，其中5月及8月查處人數最多，為3人。

細數2019年的落馬「老虎」，至少11名省部級官員為在任上被查，佔比過半。

值得注意的是，上述官員絕大多數來自重點領域，並曾擔任重要職務。其中不僅包含多省份省級黨政主要領導，如內蒙古自治區黨委原常委、呼和浩特市委原書記雲光中，海南省委原常委、海口市委原書記張琦，河北省原副省長李謙、河南省原副省長徐光、四川省原副省長彭宇行等，還涉及金融、質檢、電力等多個重點行業領域。

此外，梳理髮現，上述在任上落馬「老虎」從履新職到被查，間隔最短為4個月，最長為7年。

其中，中華全國供銷合作總社黨組原副書記、理事會原主任劉士余2019年1月任新職，僅4個月後被通報；楊克勤於2012年2月出任吉林省人民檢察院黨組書記、檢察長，直至今年7月接受審查調查。

另據公開報道統計，截至目前，2019年首次通報被查的「老虎」中，3人已獲黨紀政務處分，8人被移送司法，其中3人進入公訴階段，1人被逮捕，4人已受審暫未宣判。向力力從被查到受審僅歷時6個月，雲南省委原書記秦光榮落馬6個月後被公訴，楊克勤落馬5個月後被「雙開」及逮捕。

值得一提的是，自2018年以來，隨着河北省政協原副主席艾文禮，河南省人大常委會原副主任王鐵兩名省部級官員先後投案自首，掀起了一波官員自首「風潮」。

2019年，自首熱度只增不減。5月9日，中紀委網站通報，雲南省委原書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。作為中央紀委國家監委發佈的第一個投案自首的原省部級「一把手」，秦光榮「投案自首」話題引發公眾討論。

當時，中紀委網站還專門發表評論稱，秦光榮的主動投案，對腐敗分子形成了又一輪震懾和警示。對腐敗分子來說，前方已是窮途末路，認清形勢、儘早回頭，主動向組織說明問題，才是唯一正確的出路。

時隔10天，中紀委網站再次發佈消息，「中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。」

此後，「主動投案」「配合審查調查」等表述頻繁出現在各地紀委監委通報中。僅劉士余被通報後一週內，各地就有數十名官員主動投案。截至目前，今年主動投案的官員涵蓋省部級至縣處級，僅省管幹部就有近20名。其中一些地方還出現了官員「攜妻帶兒」共同投案的現象。

這也意味着，「自首」現象成中共反腐新動向。