2019中國媒體十大新詞語公布　止暴制亂、極限施壓、誇誇群等入選

中國教育部旗下的國家語言資源監測與研究中心今日（16日）發布「2019年度中國媒體十大新詞語」，為「漢語盤點2019」活動的重要組成部分。 這十大新詞語依次為：夜經濟、5G元年、極限施壓、止暴制亂、接訴即辦、誇誇群、基層減負年、冰墩墩／雪容融、殺豬盤、鄉字號／土字號。

「2019年度中國媒體十大新詞語」，為「漢語盤點2019」活動的重要組成部分。（人民網）

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教育部指出，這10個新詞語反映當下社會生活的新現象和新變化，串聯起本年度經濟社會發展中的一系列熱點事件。

據介紹，「夜經濟」成為中國經濟的新興活力源，創造更多的就業崗位，帶來更好的產業發展機會。在農村，創新創業風生水起，「鄉字號/土字號」為鄉村產業振興注入新動能，為城鄉融合發展開闢了新通道。2019年成為「5G元年」，相信5G技術在各行各業也將得到更為廣泛的應用。

源於中美經貿摩擦的「極限施壓」、來自香港局勢的「止暴制亂」，體現媒體和讀者對此的關注度。「誇誇群」、「殺豬盤」皆源自網絡現象，前者是一種以「全方位地用華麗的辭藻瘋狂地誇獎吹捧」為主要內容的微信群，後者則是一種網絡詐騙方式。「接訴即辦」「基層減負年」體現政策向基層的傾斜。「冰墩墩／雪容融」是2022年北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物的名字。

資料顯示，「2019年度中國媒體十大新詞語」是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術，結合後期人工確認獲得。語料來源包括9份主流報紙，20家電台、電視台的節目轉寫文本，以及4個門戶網站網絡新聞2019年1月1日至11月底的全部文本，共計65.7萬個，語料規模近10億字次，代表中國主流媒體的關注點和語言特點。