內媒：深圳現二手樓業主集體抬價　有樓盤一個月暴漲近200萬

內媒《中國證券報》16日（周一）報道，近月以來，深圳許多住宅區的業主群集體提高掛牌價（業主委託出售登記的價格），把住宅區的樓價「拉」上去。 這趨勢從最初的南山區個別樓盤，逐漸蔓延至福田、龍崗、龍華等多個區域的多個樓盤，更出現一個月暴漲近200萬（人民幣，下同）的情況，這令近期打算在深圳買樓的人既吃驚又焦慮。

一名市民有意購入深圳福田區香蜜湖附近住宅區的一個單位，指自己遇上了「抬價」的情況，圖為該住宅區的一個單位的掛牌價。（《中國證券報》）

報道指，一名市民在深圳福田區香蜜湖附近看中了一個三房單位，掛牌價為每平方米12萬元。但是，當他聯繫中介時，業主當場提出每平方米加價8000元。他在香蜜湖看了多個單位後，業主們均表示需加價。根據中介的說法，現在很多熱門區域的二手樓業主已經達成了「同盟」，大家集體提高掛牌價來達到推高樓價的目的，至於加價幅度，少則一兩成，多的可以達到三四成。

這名市民欲購入的單位的掛牌價目前為1700萬元，一個月前，他還曾看到過此同類型單位的掛牌價是1500萬左右，而與此單位面積相近的單位在今年上半年的實際成交價為1200萬元。

報道指，這名市民的遭遇不是個別例子，近期受到深圳取消「豪宅稅」、先行示範區建設等利好政策影響，不少業主心態發生了變化，房產升值預期的信心空前高漲，陸續出現了在業主群呼籲集體「控盤」抬拉掛牌價的行為。微信截圖也顯示業主群呼籲集體提高掛牌價的對話內容，甚至有業主在群裏制定了詳細的「估值管理提升」目標，除了自己提升掛牌價外，還聲稱要聯繫中介機構掛出最新的高價，並呼籲大家拉更多業主進群「抬價」 。

僅部分熱門樓盤出現「哄抬」現象

不過，報道也指，出現業主「哄抬」樓價導致掛牌價飆漲的情況目前僅出現在個別相對熱門的樓盤，這些樓盤大多具備區位或教育上的優勢，房源相對緊張，因此形成了類似「賣方市場」的格局。而其他大部分區域的二手樓當前價格穩定，目前掛牌價較上半年上漲有限。

（《中國證券報》）