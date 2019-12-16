中共反腐風暴席捲金融領域　2019年「重災區」曝光

2019年以來，中國金融領域的反腐進入關鍵期，不少違法違規的金融領域官員紛紛落馬。

據內媒第一財經統計，截至12月15日，2019年在銀行、監管等金融機構被查的官員就有40餘人。其中，僅中信銀行就有4名官員被查；地方性銀行成為「重災區」，有20多名被查官員來自城商行、農商行。

中國金融領域的反腐進入關鍵期。截至12月15日，2019年在銀行、監管等金融機構被查的官員就有40餘人。（資料圖片）

據悉，早在2019年年初，中共十九屆中央紀委三次全會上強調，要加大金融領域反腐力度，對存在腐敗問題的，發現一起堅決查處一起。

在金融反腐的這一年裏，中信銀行多次傳出官員被帶走調查的消息。

2019年11月21日，黑龍江省紀委監委消息稱，中信銀行哈爾濱分行原黨委書記、行長于成信接受紀律審查和監察調查；2019年11月8日，中信銀行廈門分行原黨委委員、副行長、風險總監陳鷹涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組、福建省廈門市紀委監委紀律審查和監察調查；2019年3月22日，中信銀行肇慶分行原行長李先文、肇慶分行營業部原總經理梁慶華涉嫌嚴重違紀違法，雙雙接受紀律審查和監察調查。

此外，中國銀行和工商銀行分別有2名官員被查。2019年4月19日，中國銀行石嘴山市分行原行長張玉林涉嫌嚴重職務違法，接受銀川市監委監察調查。2019年10月12日，中國銀行寧夏分行總審計師劉富國涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查；2019年4月11日，工商銀行重慶市分行原黨委委員、副行長謝明涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。11月20日，中央紀委國家監委在官網上披露，工商銀行上海市分行原黨委書記、行長顧國明因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

而中小銀行是金融風險鏈條上最薄弱的環節，也是腐敗問題高發之地。據不完全統計，2019年以來，已經有20多家中小銀行的高管落馬。

其中情節嚴重者是2019年6月4日，徐州市銅山農村商業銀行原副行長王如席被紀檢立案審查調查。調查理由是王如席涉嫌收受涉黑組織所送財物，幫助涉黑組織辦理銀行貸款，為涉黑組織違法犯罪活動提供資金便利。

伊川農商行董事長康鳳立被帶走調查，引發擠兑風波。（資料圖片）

高管被查後，影響最大的無疑是河南洛陽伊川農商行。10月28日，河南洛陽伊川農商行董事長康鳳立在新鄭機場被帶走調查。29日，由於謠言，伊川農商銀行發生擠兑風波。此後，監管緊急闢謠，該事件對銀行經營帶來了極大的衝擊。經過多方努力和配合，11月2日，該事件基本平息，銀行恢復正常經營。

值得一提的是，被查處的官員不僅來自銀行等金融機構，金融監管機構同樣也出現腐敗。

7月26日，銀保監會福建監管局黨委書記、局長亓新政涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查；10月30日，人民銀行上海總部金融服務一部原副主任楊彪涉嫌嚴重職務違法和職務犯罪，接受奉賢區監委監察調查；11月17日，銀保監會內蒙古監管局黨委委員劉金明涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查；11月22日，銀保監會官網發佈，中央紀委國家監委駐銀紀檢監察組、廣西壯族自治區監委對廣西銀保監局黨委原副書記趙汝林涉嫌嚴重違紀違法問題進行了紀律和監察調查。