《環時》胡錫進：管控輿論貽害無窮　應以正確方法應對外界干擾

官媒《環球時報》總編輯胡錫進刊文稱，管控輿論會削弱國家的治理能力，貽害無窮。要讓輿論強大，需要從地方政府和職能部門的心臟要強大起來做起，不能為了排除外界干擾而損害整體「戰鬥力」。

胡錫進認為，新疆之前很多恐襲，但外界知情有限，不了解新疆的嚴重情況，後來採取嚴厲治理措施要倒過來解釋，輿論上就被動。（視覺中國）

胡錫進上周四（12日）在微博寫道，請各職能部門、各地方政府承受多元輿論的心理強大些，不要輕易試圖讓宣傳部門幫著「管控輿論」。那會削弱國家的治理能力，貽害無窮。

他舉例說道，南海仲裁案的事，結果對中國很不利。另外從香港到貿易戰，實際情況也很糟糕，但它們沒有一樣是媒體惹出來的。新疆之前很多恐襲，但外界知情有限，不了解新疆的嚴重情況，後來採取嚴厲治理措施要倒過來解釋，輿論上就被動。

胡錫進又稱，今天的世界最經常打的是信息戰，輿論戰。每一個職能部門和地方政府要求幫著管控輿論時，都在削弱媒體的公信力、戰鬥力。「這輿論戰還怎麼打？看看美國有多少發聲機器，咱們這邊就練外交部幾位發言人了。」

胡錫進指，從香港到貿易戰，實際情況也很糟糕，但它們沒有一樣是媒體惹出來的。（01資料圖片）

為排除干擾損害整體戰鬥力是得不償失

他呼籲要相信群眾。雖然「多讓大家知道些事」有時會增加治理成本，但能增強國家整體上的肌體健康。「中美輿論戰必須是場人民戰爭，我們才有可能打贏。而要讓我們的輿論強大，需要從地方政府和職能部門的心臟要強大起來做起。」

胡錫進認為，關鍵是各地政府要把事情做好，不能基層一出問題，就怪「國內媒體炒作，境外敵對勢力幕後插手」。互聯網時代，外界的干擾已是常態，要鼓勵各地以正確的方法應對干擾，但不能為了排除干擾損害整體戰鬥力，那是得不償失的。