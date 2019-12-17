北京觀察：李克強人民大會堂見林鄭　總理會見述職特首地點將變？

「一路經行處，莓苔見履痕。白雲依靜渚，春草閉閒門。」12月16日，香港特首林鄭月娥在上午和下午分別向國務院總理李克強和國家主席習近平述職。依照慣例，習近平北京時間12月16日下午在中南海瀛台會見了到京述職的香港特首林鄭月娥，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正、中辦主任丁薛祥，中央港澳工作協調小組副組長楊潔篪與中共政法委書記郭聲琨，中共統戰部長尤權等參加了會見。

引發外界關注的一個變化是，李克強會見林鄭的地點打破慣例。李克強12月16日上午會見林鄭時，有別於以往在中南海紫光閣接見的安排，而是首次將地點改為人民大會堂香港廳，因此惹來外界「降格」的揣測。對於這個安排，香港特首辦回應說，述職會面場地由中央政府安排。

中南海紫光閣和人民大會堂的區別是什麼，李克強回見林鄭地點的改變，是否有特別含意？

中國最高權力所在地中南海也是外交選址之一。（VCG）

中南海：總理的主場紫光閣

中南海位於北京市西長安街，泛指紫禁城西方鄰近北海、中海及南海的區域，佔地100公頃，其中水面約50公頃，是中華人民共和國國務院、中共中央書記處和中共中央辦公廳等重要機關辦公所在地。中華人民共和國成立後，歷代中共中央和中國政務系統的領導人都住在這裏，因此中南海象徵着中國共產黨和中華人民共和國政府的最高權力。

「紫光佳話從今紀，豐澤恩筵合此移。」紫光閣是中國國務院高層接見外賓的重要場所。央視《新聞聯播》節目播出中，中國國家領導人在中南海紫光閣會見外賓時，經常會有一件紅雕漆地屏作為背景在鏡頭中閃過。 這件在中南海紫光閣保持着極高上鏡率的紅雕漆地屏有着一個非常端莊大氣的名字—《江山入畫圖》。其創作於1994年，作品高2.6米、寬3.2米，以西嶽華山為型，髹以黃漆底做錦文，用紅漆雕刻出山形與亭台樓閣之形狀。其中地屏中間部分由高級技師方開玲全面負責雕刻。

紫光閣內的佈置安排會根據不同的來訪人員、時機和場合作出調整。除了今年（2019年），歷次港澳特首進京述職時，紫光閣都擺放了一張會議桌，配以暗紅色沙發坐椅。

特首述職時，均是會在右側第一位置，而李克強坐於中央主位。但是在會見外賓時，則經常沒有會議桌。2019年9月10日，李克強會見到華出席中美企業家對話會的美方代表時，就是在紫光閣，當時該處的佈置是紫紅色沙發。

中南海：總書記會客地涵元殿

和李克強更改會見地址不同，此番中國國家主席習近平仍然依照舊例在中南海涵元殿會見林鄭月娥。這是兩人自今年11月初以來再度見面。他上一次與林鄭月娥見面時，被外界視為打破中央想撤換林鄭月娥的傳聞。

有報道稱，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民亦在場。習近平開場發言時表示，今年是香港迴歸中國以來局面最為嚴峻複雜的一年，面對各種困難和壓力，林鄭月娥能夠堅守一國兩制原則底線、依法施政、恪盡職守，做了大量艱苦工作。他又稱，對於林鄭月娥在非常時期展現的勇氣和擔當，中央是充分肯定的。

因為北京時間2014年11月11日晚，習近平與當時的美國總統奧巴馬的「瀛台夜話」，而讓瀛台為外界熟知。瀛台位於中南海的南海的「核心」位置，涵元殿則是瀛台的正殿。該處是清朝皇室在瀛台遊覽、休息和筵宴的主要場所。自1993年4月21日起，涵元殿成為中國最高領導人會見外國元首、首腦的場所之一。

2014年11月11日 習近平同美國總統奧巴馬在瀛台涵元殿前握手。（新華社）

習近平與奧巴馬「瀛台夜話」前，中國外交部相關人員曾介紹說，「瀛台和涵元殿是中南海里風景比較獨特美麗的地方，有水有亭台樓閣，也很安靜。兩國元首在這裏可以看到中南海的風景，舉行會晤比較親切，談論問題也比較安靜，此外也便於採取安保措施」。

和紫光閣的暗紅色沙發座椅不同，涵元殿內所坐的是雕刻雙龍的木椅，也有說法稱涵元殿的木椅是「盤龍祥雲大寶椅」。涵元殿裏的這些「龍椅」也不完全一樣，似乎有大小兩個型號。例如，江澤民、胡錦濤分別與賓客會見時，與重要賓客各坐一張大號「龍椅」，餘人所坐則明顯小了一圈。

2014年的「習奧會」中，包括習近平與奧巴馬在內，眾人都坐的是小號。2014年12月梁振英述職時，習近平與他所坐的椅子，比其他人都更大一些。而自2015年放置長桌後，涵元殿內桌前與會人員所坐都是椅子似乎再次一樣大。

涵元殿內的畫作也會有所變化。2014年「習奧會」時，殿內西側掛有北宋着名文學家蘇軾的《水調歌頭•明月幾時有》的毛筆書法。2015年梁振英述職時，則改為了名為「豔溢香融」的國花牡丹圖。2016年梁振英再次向習近平述職時，西側換成了另一幅名為「滿園春色」的圖畫。

2014年11月11日，中南海涵元殿，美國總統奧巴馬（左起第二）中國國家主席習近平會晤，背景隱約可見蘇軾的《水調歌頭》書法。（AFP）

香港和澳門特首述職時，均是習近平坐於長桌中央「坐西朝東」，特首則坐於習近平右側第一位「坐南朝北」。分析多認為，在極為講究禮儀次序的中國政治，這一改變能更準確體現雙方中央與地方的關係。

眾所周知的人民大會堂

和相對神秘的中南海不同，位於天安門廣場西側的人民大會堂，因為每年中國的全國兩會而廣為外界所知。它不僅是中國全國人民代表大會召開的地點，全國人大常委會的會議和辦公地點，也是中共中央和中國國務院舉行政治、外交活動的場所，還對外承接會議與宴請及文藝活動。人民大會堂由中國全國人大常委會辦公廳直屬事業單位人民大會堂管理局管理。

2017年12月15日，習近平在涵元殿會見述職的林鄭月娥，背後畫作為「春色滿園」。（香港特區政府）

人民大會堂自北向南分為三段。一段主要功能為宴會廳；二段東部為中央大廳，西部為萬人禮堂；三段則為全國人大常委會會議和辦公區。一段一層為交誼廳，二、三層為兩層高的宴會廳。二段全部高四層，其中東部一層和三層各設一箇中央大廳，二層和四層為大廳上空和環形走廊；而西部為萬人禮堂，佔據四層高度。三段呈四方的環形，中間沒有建築，四周為辦公和小會議廳；2009年在環中部偏南進行了增建。由於工期緊張，人民大會堂只設置了台基下的地下室。

人民大會堂香港廳總面積1,728平方米，是人民大會堂內以地區名命的面積最大的廳室，分主會議廳和多功能廳兩部分。每年中國的全國兩會期間，人大香港團就在此進行開放討論。

香港廳入口處的大屏風正面是江澤民的題詞：「執行一國兩制方針，保持香港繁榮穩定」，題詞用中國傳統木雕貼金箔的工藝精心製作，兩側則是象徵中華燦爛文明的木浮雕《華夏頌》。走入廳內，牆面正中間是極具代表性的巨幅絨繡壁畫《維多利亞港夜景》。此番（2019年12月16日）李克強會見林鄭時，背景中就出現了《維多利亞港夜景》壁畫。該廳中的吊頂、裝飾、擺設均充滿了西洋格調。

2015年3月7日，人民大會堂香港廳。（AFP）

在與人民大會堂整體建築協調的基礎上，香港廳展現出了香港地區文化多元化和中西交融的特色。廳內隨處可見紫荊花圖案，大門和地毯上尤為集中。據瞭解，香港廳從設計到施工經過22次修改，是人民大會堂中最大的地方廳。

李克強12月16日接見林鄭月娥時，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民亦在場。 李克強表示，修例風波延續至今，對整個社會的損害可以說包括各方面，他指中央將一如既往堅定不移貫徹「一國兩制」方針、一如既往堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，並堅定不移維護長期繁榮穩定。

雖然此番李克強會見林鄭一反常規從中南海紫光閣改地址為人民大會堂香港廳，但是從人民大會堂和中南海的規格看，並無高下之分，且選擇的香港廳從名稱上來講恰符合香港特首的身份，而且不管是習近平還是李克強，都仍然保持對林鄭的支持態度，所以所謂「降格」直說應該不成立。

2019年12月6日，中國國務院副總理韓正是在人民大會堂會見澳門候任特首賀一誠率領的新一屆政府管治團隊。（新華網）

其實就在不久前的12月6日，中國國務院副總理韓正，在會見率領新一屆政府管治團隊赴京接受任前培訓的澳門候任特首賀一誠時，會見地點就是選擇的人民大會堂。唯一值得觀察的是，是否從此之後，總理會見述職的特首均改為人民大會堂？