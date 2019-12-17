【中國外交官被美驅逐】環時：西方人搞情報要老婆坐旁邊？

美媒此前披露，兩名中國外交官因涉間諜活動遭驅逐。中國外交部就此提出嚴正交涉。 中國官媒《環球時報》評論指，這是美國又一起涉華冤案，《環球時報》稱，兩名外交官被指試圖測試美國基地戒備情況，然而當時外交官的車上還有其夫人，《環球時報》反問，西方人搞情報都要老婆坐旁邊？

據美國《紐約時報》12月15日報道，知情人士透露，美國政府今年秋天秘密驅逐了兩名中國大使館官員，原因是他們開車前往弗吉尼亞州一個敏感的軍事基地。

據報道，這是三十多年來第一次有中國外交官因被懷疑從事間諜活動遭驅逐。美國在10月時曾宣布，中國駐美外交官以及來美從事公務的官員在會見美國官員以及前往美科研機構前須要向美方報備。

但《環球時報》注意到，涉事外交官被攔截時，車上還有他們的夫人。該媒體題為「美國又搞涉華冤案，還好意思張揚」的社評質疑稱，「如果要測試美國基地的戒備情況，那是可能面臨危險的，兩名外交官為何還帶上他們的妻子？我們不知道，西方人搞危險的情報工作都要老婆坐在旁邊給他們壓驚嗎？」

社評指責美國和西方部分國家頻繁炒作「中國情報威脅」，奉勸美方三思。

中國外交部發言人耿爽12月16日稱，我們強烈敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，保護中方外交人員依據維也納外交關係公約所享有的正當權益。」

耿爽指出：「這裏我們再次提醒美方，國家之間根據維也納外交關係公約給予彼此外交人員工作便利和保障，是建立在相互的基礎上。」