台灣漢翔與洛歇馬丁將簽協議　推動建立F-16亞太維修中心

台灣空軍正將現有的戰機F-16A/B升級為F-16V（Block20），若再加上未來66架全新的F-16V（Block70），台軍未來擁有機隊數量逾200架，將成為亞太地區擁有最多F-16的空軍。 台灣航空器製造商漢翔明天（18日）將與美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司簽署策略聯盟合作協議，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。

台灣F-16V戰機試飛畫面。（網上圖片）

台灣空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元（約284億港幣），由洛歇馬丁與漢翔將空軍現有的F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，預算為新台幣2472億元（約639億港幣），未來將部署台東志航基地。

漢翔公司指出，漢翔與洛歇馬丁群策群力，利用智慧、經驗及能量進行F-16構改這個不可能的任務；同時，也呼應政府推動維修在地化，漢翔將與洛歇馬丁簽署策略聯盟合作協議書，盼能與國際航太指標公司策略聯盟，帶動台灣產業升級與經濟發展。

已經部署F-16戰機的亞洲國家還包括南韓、印尼、新加坡、泰國和巴基斯坦，而菲律賓與印度也是F-16的潛在客戶。目前不清楚台灣為這些國家維修F-16的可能性。

（中央社）