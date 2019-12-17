環時：內地警方有權在港珠澳大橋人工島展開安檢　依法處理違法者

一名港人日前經港珠澳大橋去澳門，於東人工島被內地公安扣查後失去聯絡。珠海公安昨日（16日）通報，在港珠澳大橋東人工島安全檢查站查獲一名潛逃7年的香港籍疑犯，有指與上周五報稱前往澳門途中失蹤的港人脗合。 就內地公安在港珠澳大橋上執法事宜，官媒《環球時報》表示，地方公安、邊檢部門有權對經港珠澳大橋進入大陸境內的人員和交通運輸工具開展安全檢查。凡是違反中華人民共和國各項法律、法規和相關規定的人員，警方都會依法處理。

官媒《環球時報》表示，地方公安、邊檢部門有權對經港珠澳大橋進入大陸境內的人員和交通運輸工具開展安全檢查。（香港01資料圖片）

《環時》文章稱，相關人員、交通運輸工具到達港珠澳大橋東人工島即到達了內地（大陸），根據《中華人民共和國出境入境管理法》《人民警察法》《反恐怖主義法》等相關法律規定，地方公安、邊檢部門有權對經港珠澳大橋進入大陸境內的人員和交通運輸工具開展安全檢查。

文章指出，在港珠澳大橋東人工島設立臨時安全檢查站的目的，是切實維護港珠澳大橋區域社會治安秩序，為澳門回歸祖國20週年慶典活動創造良好的社會環境。

珠海公安昨日（16日）通報，在港珠澳大橋東人工島安全檢查站查獲一名潛逃7年的香港籍疑犯。（微博）

「警方不會針對任何地區人員」

文章又強調，中國是一個法治國家，法律面前，人人平等，警方不會針對任何地區人員，凡是違反中華人民共和國各項法律、法規和相關規定的人員，警方都會依法處理；所有合法通行的人員、交通運輸工具不會受到任何限制，他們擁有充分的通行自由。

就「假如警方在港珠澳大橋東人工島臨時安全檢查站發現參與過香港修例風波示威的人員，將如何處理？」的問題上，《環時》文章指，凡是違反中華人民共和國各項法律、法規和相關規定的人員，警方都會依法處理，構成犯罪的，將依法追究其刑事責任。