西安發掘出漢代道路及「冷宮」城牆　「金屋藏嬌」女主人貶居於此

陝西省考古研究院近日表示，為配合建設工程，今年陝西省考古研究院在西安港務區三義莊和謝二村進行了考古發掘，發現了兩處車轍密布、保存較完好的古代道路。 此外又發現一處與古道遺跡有密切關係的古城牆遺址，應為著名冷宮漢代長門宮的南牆。史書指漢武帝第一任皇后陳皇后被廢後，遷居長門宮。

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考古人員分別在港務區謝二村、三義莊兩處發現保存較為完好的古道遺跡。兩處古道遺跡走向相同、形制相近，據推測應為同一條道路。陝西省考古研究院助理研究員苗軼飛負責三義莊的古道遺跡發掘，苗軼飛表示，已清理南北長約105米、寬約30米的古道，該段被發掘的路面車轍分布十分密集，車轍附近還發現有疑似腳印及動物蹄印等。

謝二村古道遺跡位於三義莊古道遺跡的西南側兩公里左右。負責此處發掘工作的陝西省考古研究院助理研究員陳愛東指，該古道遺址長度260米，寬50米至70米。陳愛東又推測，兩處古道遺跡應是西漢中晚期的道路。目前已發現的漢代道路並不算多，時代信息如此明晰、保存如此完整、車轍如此密集的情況並不多見。

考古人員在謝二村還發現一處城牆遺址。陳愛東稱，此前勘探時，發現了一道長約400米左右的城牆，該段城牆有向北延伸的拐角，而該段城牆北側1公里左右就是新寺遺址公園，新寺遺址公園現被認為是漢代長門宮的遺址。陳愛東說，在對城牆進行部分發掘時，發現城牆地表已倒塌，在城牆附近的一壕溝內發現不少建築材料，出土「長樂未央」瓦當等。專家結合文獻，推測這一牆體應為長門宮的南城牆。專家又指，兩處古道遺跡剛好處於新寺遺址的南北兩端，因此古道遺跡極有可能與長門宮密切相關。

陳皇后被廢後遷居長門宮

根據史書記載，長門宮曾是漢代館陶公主劉嫖的私家園林。作為漢朝的第一位長公主，劉嫖地位極為顯赫，她不僅是漢文帝與竇皇后唯一的親生女兒，漢景帝唯一的同胞姐姐，同時也是漢武帝的姑母。漢景帝登基時，劉嫖被封為館陶長公主，漢武帝時，尊稱大長公主、竇太主。劉嫖後來將長門宮獻給漢武帝，作為皇帝的行宮。劉嫖的女兒陳皇后被廢後，遷居長門宮，長門宮隨即成為冷宮。

根據野史，漢武帝年幼時，曾指著劉嫖的女兒陳阿嬌（即正史的陳皇后）說：「如果能娶到阿嬌，願蓋金屋以貯之。」這成了「金屋藏嬌」的典故。

（綜合報道）