中國駐英大使劉曉明：望澳門作為明燈　照亮香港前進的道路

今年是澳門回歸20周年。中國駐英國大使劉曉明16日晚在慶祝澳門回歸20周年招待會上發表講話，讚揚澳門取得舉世矚目的發展成就，並稱希望澳門作為明燈，照亮香港前進的道路。

劉曉明指，在歡慶澳門回歸中國20周年之際，不能不對近期香港事態表示痛心。（香港01資料圖片）

劉曉明表示，澳門取得舉世矚目的發展成就，向世界展現一國兩制、澳人治澳、高度自治的成功實踐。澳門與中國內地的命運始終緊密相連，澳門背靠中國、聯繫世界的功能日益強大。

劉曉明指，在歡慶澳門回歸中國20周年之際，不能不對近期香港事態表示痛心。他批評，國際上一些勢力不願看到中國順利發展，不願看到香港「一國兩制」成功實施。

他表示，修例風波發生6個月來，一些西方國家政府官員和議員，違背國際法和國際關係基本準則，大肆干預香港事務和中國內政，甚至公然通過《香港人權與民主法案》，「為反中亂港勢力和暴力犯罪分子撐腰打氣，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制原則底線，將香港推入十分危險的境地。」

劉曉明表示，希望澳門作為明燈，照亮香港前進的道路。（駐英國使館）

劉曉明強調，習近平早前就香港問題闡明立場，是中國中央政府對香港當前局勢和未來出路發出的最權威的聲音。希望澳門作為捍衛不干涉內政原則的明燈，照亮香港前進的道路，讓各界看清外來干涉的危害性，共同反對和抵制外來干涉，推動香港早日止暴制亂、恢復秩序，重回繁榮穩定的軌道。

劉曉明續指，澳門和香港，一個東方「海上花園」，一個「東方之珠」，也一定能再次比翼雙飛，共同續寫「一國兩制」成功實踐的新篇章。