【中共二十大號角吹響】歷史轉折中的二十大為何特殊且重要

雖然距離中共二十大還有三年時間，但不管是中共官方還是內外輿論場，已經迫不及待提前進入了二十大時間。這樣的「提前」背後，連帶着的一個問題便是：為什麼二十大特殊且重要？

外界關注中共二十大時候，往往會聚焦在幾個爭議點上，比如人事，比如修憲取消國家主席任期制後習近平會否連任，比如十九大正式提出的習近平新時代中國特色社會主義思想會否最終冠名「習近平思想」，比如政治局常委會否七變九迴歸到十八大之前的佈局……其實拋開這些刺激眼球的爭議點，不管是國際的大氣候，還是中國自身的小氣候，都註定了中共二十大會是一場帶有歷史轉折意義的換屆大會。

深圳市龍華區一道路放置的習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳標語。（維基）

先說國際上的大氣候。當今世界正處於大發展、大變革、大調整之中，大國關係深入調整，經濟全球化持續發展，保護主義抬頭、民粹思潮氾濫，世界多極化加速推進，地緣博弈和地區動盪加劇，新科技新思潮不斷湧現，人類生產生活方式深刻變化。作為這場大變局的兩大主角，中國和美國，如今已經因貿易戰顯露出「新冷戰」的端倪，待到2022年，貿易戰裹挾着科技戰、輿論戰、意識形態之戰，這場世界老大與老二之間的較量只會更加刀光劍影、硝煙瀰漫。因為彼時美國對於不斷崛起的中國的焦慮與恐懼將愈發突出，相應地遏制中國崛起的手段也將更加頻密與百出。而在美國的「帶頭」和號召下，歐洲各國以及日韓等第三方將不得不在中美之間選邊站，鑑於美國的軟硬實力，以及中國在世界範圍內的「非主流」存在，所以註定中國要經歷一段到處「捱罵」的陣痛期，整個外部環境之於中國的挑戰不容樂觀。

正如中國人民大學李巍教授在《當美國燈塔不再閃亮，中國如何選擇？》中所評論的，相較於美國的自由主義敘事，目前中國故事還沒有提供足夠的替代性，中國道路還沒有被世界其他國家所真正接受。而且這些國家的反應也並非全無道理，比如作為正在崛起的大國，中國在國際關係中也並沒有表現出「霸權的仁慈」姿態，中國有時候也很粗暴。從中國競爭對手的視角看，中國在多個方面還沒有超過美國。高端創新、金融體系、國際號召力等等，中國與美國的實力還有一段明顯的差距，更何況中國經濟的發展步伐已經呈現放緩趨勢。

習近平作為繼毛鄧之後最為強勢的中共最高領導人，時刻思考的是，中共這一百年大黨如何才能跳出歷史周期律，實現長期執政。（新華社）

再看中國自身的小氣候。三年後的二十大，中共已經邁過了百年大關，百年大黨如何實現長期執政，如何跳出「其興也勃焉，其亡也忽焉」的歷史周期律，這把始終是懸在中共頭頂利劍帶來的危機感恐將更甚。

《求是》陸續刊發的習近平講話中，就不斷釋放出這樣的危機感訊號。比如在一篇講話中，習近平從秦始皇統一六國後亡，談到漢朝經歷「文景之治」、漢武帝稱雄後由盛轉衰，一直到經歷「開元盛世」的唐明皇、唱着「三年清知府，十萬雪花銀」民謠的乾隆後期……最後得出結論——回顧封建王朝的興衰更替史，不難看出：有些封建王朝開始時順乎潮流、民心歸附，尚能勵精圖治、以圖中興，遂致功業大成、天下太平，但都未能擺脱盛極而衰的歷史悲劇。此外，習近平掛在嘴邊的對於蘇聯解體教訓的反思，就更不用多說。「我們常說，基礎不牢，地動山搖。信念不牢也是要地動山搖的。蘇聯解體、蘇共垮台、東歐劇變不就是這個邏輯嗎？蘇共擁有20萬黨員時奪取了政權，擁有200萬黨員時打敗了希特勒，而擁有近2,000萬黨員時卻失去了政權。我說過，在那場動盪中，竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。什麼原因？就是理想信念已經蕩然無存了。」

與此同時，三年之後的二十大，習近平「親自抓」的脱貧攻堅戰已經告結，中共十九大劃定的三個階段目標屆時也已經完成了第一階段，也即全面建成小康社會，開始向第二階段，也就是向基本實現社會主義現代化衝刺，如何承上啟下，凝聚各方共識，更是考驗着中共的治理體系與治理能力。而且值得一提的是，在這個周期中，隨着中國經濟增速進一步放緩，下行壓力持續累加，由此而起的利益衝突與社會問題也將持續增多。再加上在信息和科技革命的倒逼下，人們對於信息公開和公平正義的訴求愈發迫切，如何在「穩定」與「開放」之間做好平衡，取得最大公約數，更是一道必須面對的課題。

王岐山早前表示，人類走到了十字路口，面對問題大家關心中國怎麼看，怎麼辦。（資料圖片）

站在2019年的尾聲，我們很難具體而微地斷言，三年之後的中國和世界究竟是何種模樣，因為當今世界變化之快、力度之巨，可謂前所未有，也早已超出了很多人的預料和想象。但具體之外，整個世界發展的大趨勢卻是可見的，正如王岐山所言，人類重新走到了十字路口，在這樣的「路口」，舊的秩序正在被打破，新的秩序正在形成，人們的生活方式以及觀念等都在潛移默化地進行着一場範式轉移。

對中國而言，不管國際大氣候如何，中美是否會發生新冷戰，抑或是掉入修昔底德陷阱，也不論國內的小氣候怎麼變，至少可以肯定的是，中國的現代化步伐不會停下來。用新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年的話來說，「中國已經形成自身基於文明之上的政治經濟制度，這套制度儘管還在改進之中，但已經呈現出強大的生命力。」所以，從這個層面來回答，為什麼中共二十大如此重要。其實重要的不是二十大本身，而是愈發重要的中國。中國通過四十多年改革開放提供給世界的可能性，提供給世界的「中國方案」，究竟會最終破產，還是會成為所謂的「中國模式」，全世界都在等待一個答案。

三年之後的二十大或許是一個很好的時間節點，讓人們得以進一步檢視或是認識，這一「中國方案」還有多少未知的能量和可能性。