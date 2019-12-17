【觀察】2020年新聞發言人名錄公布　多部門迎來「新血」

12月16日，國務院新聞辦公室網站發佈中央國家機關和地方2020年新聞發言人名錄，248名新聞發言人「集中亮相」，同時也迎來不少「新血」，多個部門新設新聞發言人。

名錄顯示，多名新聞發言人因職務調整產生變化。（中國國務院新聞辦公室網站）

名錄顯示，中央和國家機關有關部委、各省（區、市）黨委和政府新聞發言人共248位，其中，中央部門155位，地方93位。這是自2004年起，國務院新聞辦公室（國新辦）連續第16年公布新聞發言人名錄。與2019年相比，新聞發言人增加13位，中央部門增加11位，地方增加2位。

值得一提的是，從2004年首次公布的75位發言人到如今的248位發言人，新聞發言人隊伍規模是原來的3倍之多。與2019年名錄相比，2020年的新聞發言人最新陣容迎來了不少「新血」，多個部門新設新聞發言人。

據了解，在「中共中央有關部門新聞發言人」部分新增中央政法委，由中央政法委副秘書長雷東生擔任新聞發言人。這是中央政法委首次在國新辦公布的新聞發言人名錄中出現。

另一個新增部門是中央保密委員會辦公室，名錄顯示，該辦公室的新聞發言人由秘書行政司副司長王舒毅擔任。

在國務院各有關部門名錄部分，新增了國家禁毒委員會辦公室，副主任高偉出任新聞發言人。

此外，名錄還新增「全國人大常委會及有關部門新聞發言人」一欄。全國人大常委會新聞發言人為副秘書長汪鐵民。全國人大常委會法制工作委員會新聞發言人有2人，分別是研究室主任臧鐵偉和立法規劃室主任岳仲明。

多個在2018年中共新一輪黨政改革中新成立的部門，新聞發言人有所增加。

2018年3月，原國土資源部和國家海洋局等部門職責整合，組建自然資源部。該部門發言人由3位增至4位，分別為總工程師程利偉、總規劃師吳海洋、辦公廳主任劉國洪、海域海島司司長高忠文。其中，劉國洪、高忠文是首次以新聞發言人身份亮相。

2018年新組建的國家移民管理局新聞發言人也由1人增至2人，分別為外國人管理司司長陳斌和綜合司副司長孟小援。國務院台灣事務辦公室新聞局副局長、新任發言人朱鳳蓮亮相。交通運輸部也有新面孔。據最新名錄，交通運輸部總工程師周偉不再擔任新聞發言人，由政策研究室副主任孫文劍「補位」。孫文劍算得上是一名「新聞老兵」，曾長期在《中國民族報》從事記者工作，長期採寫介紹民族地區經濟、農業、人文的新聞報道。

國家統計局新聞發言人由2人增至3人，付凌暉進入名錄。公開簡歷顯示，付凌暉現任國家統計局國民經濟綜合統計司副司長、博士，高級統計師，長期從事經濟分析研究工作，今年2月擔任國家統計局新聞發言人。